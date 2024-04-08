心血管疾病｜Bob林盛斌通波仔後全靠一招降三高強免疫 天然治本方法 掃走血管垃圾

普遍香港人生活節奏急速，經常食無定時，又喜愛高熱量、高脂肪、高糖食物，加上久坐不動，欠缺適當的運動，為心血管健康埋下計時炸彈。現年44歲林盛斌（Bob）數年前突然出現胸悶、呼吸困難等心血管疾病跡象，發現3條血管均有阻塞，需要立即接受手術。自此以後，Bob身為家中的最強後盾，絕對不能倒下，故此尋求天然治本的方法，降三高、保心臟。 Bob ：我靠樂道三七 暢通血管

當時年僅38歲的Bob，因呼吸不暢順、心口有壓迫感，尤其在晚上時常覺得心口痛更會拉扯到背脊、甚至牙骹同手都會痺，更曾經有一晚連續發作3、4次。經檢查過後，發現3條血管出事，其中2條9成塞、另一條全塞，醫生要求Bob立即入院接受「通波仔」手術，否則可能會有性命危險。

幸好，手術最終順利完成，是次經歷令他特別關注心血管健康，開始尋求各種天然護心降三高的方法。在中醫介紹下，Bob開始食用樂道三七，服用2至3個月左右精神已經有所改善，他大讚︰「瞓得好，人都清減咗，面色好咗」。不經不覺，Bob已經持續服用樂道三七6年，期間即使沒有戒口，三高指數仍維持健康水平。此習慣更影響身邊的家人，Bob嫂煲湯時都會加入樂道三七超細粉讓全家人一齊飲用，令家人增強免疫力同時降低三高及心臟風險。 鍾志光：不靠西藥 天然治本「降三高」 儘管有恆常運動習慣，但隨著年紀增長，一樣會有三高超標的風險。眾所周知，鍾志光（鍾Sir） 熱愛體育，人前活潑好動的他原來已年過60歲。在一次身體檢查下發現，三高其中一高超標，當時醫生建議鍾Sir服用西藥控制三高，惟鍾Sir擔心過分依賴西藥會難以斷尾，故此令他尋求天然降低三高的方法。不少波友及明星好友都介紹鍾Sir服用樂道三七，不但榮獲最多大學機構認證，更暢銷10年，絕對是信心保證。

中醫角度拆解 三七有效抗三高、保血管

三七

在中醫角度而言，要維持心血管健康就需要保護血管以及處理三高，兩者同時處理，三高會引致血管垃圾積聚，若然加上血管老化問題，隨時引發心臟問題。因此中醫建議關注心血管健康人士可服用含有三七之產品，三七又名田七，不少古書典籍及現代科研均認可三七能有助掃走血管癈物，同時促進血液代謝功能，使血管暢通乾淨，健康血液流佈全身，全效保護血管抗氧化，降低三高及心臟意外風險。本港大學前中醫學院院長勞力行指出，有別於西藥，天然藥材三七能夠抗三高同時保持血管健康，「不想依賴西藥， 首選臨床藥材三七去抗三高、保血管，既天然又有保證！」 不想依賴西藥， 首選臨床藥材三七去抗三高、保血管 本港大學前中醫學院院長勞力行指出，有別於西藥，天然藥材三七能夠抗三高同時保持血管健康，「不想依賴西藥， 首選臨床藥材三七去抗三高、保血管，既天然又有保證！」

本港大學前中醫學院院長勞力行

勞教授建議大家：「選購三七保健品時，需留意產品有沒有大學實證、人體臨床測試報告，愈多大學實證代表愈可靠。當然產品要通過重金屬、微生物、殘餘農藥測試，具有GMP認證，才安全可靠！」 三七的有效成分皂苷含量愈高，抗三高功效愈好 三七之所以能夠降血脂、降血糖、調節機能免疫力等功效，是因其所含的皂苷正是心血管恩物，有助行氣活血，改善血液質素，促進代謝。換言之，皂苷含量越豐富，功效亦會更佳。

註冊中醫胡玘君

註冊中醫胡玘君表示︰「三七的有效成分皂苷含量愈高，抗三高功效愈好。」同時，胡醫師亦有提及部分複方三七產品用動物測試報告標榜其功效，產品的公信力及可靠性無保證。 現時，市面上有其他標榜添加複方成分的三七產品。然而，註冊中醫胡玘君提醒大家部分複方三七成分過於複雜，配方添加丹蔘、山楂等，並不適合長期食用。而單方「三七」藥用價值有過百年歷史，中醫建議食最少含90%三七的產品，適合男女老幼，而且性價比高。

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樂道三七 4 間權威大學實證 ^ 有效掃走血管垃圾 加上臨床測試實證有效修補血管、放鬆血管、抗血黏杰，同時69%有效掃走血管垃圾，維持血管暢通。此外，本港大學針對六大中草藥產品對免疫細胞的作用研究，證實樂道三七超細粉有效增強免疫力▲，抵禦外來病毒入侵，減低引發身體更大問題的風險。

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