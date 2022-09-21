心衰竭兼心室顫動 植入體內自動去顫器保安全

54歲的洪女士為心房顫動及瓣膜性心臟病患者，年中因突然昏倒及抽搐，經檢查確定為心衰竭合併心室顫動，必須接受體內自動去顫器植入手術來防止猝死。傳統的體內自動去顫器導線需經靜脈進入心臟腔室，然而，洪女士的心臟腔室因為擴大及血液逆流，並不適合傳統的體內自動去顫器。臺中榮總使用全皮下體內自動去顫器，在心臟內外科共同合作下，順利完成中南區醫學中心首例的全皮下體內自動去顫器植入手術。

低輻射立體電燒 治療心臟疾病

心房顫動是臨床上最常見的心律不整，心房顫動除了可能導致心悸、胸悶、血壓降低等症狀外，更可能使血液於心房內產生擾流及血栓，當血栓隨著血流流出心臟，便容易堵塞血管造成中風，比起三高、肥胖、抽菸等顯而易見的腦中風危險因子，心房顫動引發的中風也不容忽視。這些患者可透過心導管心律不整電燒灼手術，或植入心臟電子儀器，包括心律調節器、體内自動去顫器、及心臟雙腔再同步節律器來改善症狀，恢復生活品質。

對於心搏過速的心律不整，臺中榮總副院長，也是兒童結構性心臟疾病權威的傅雲慶教授指出，除了以傳統電燒灼手術可以治療心律不整外，近年發展低輻射立體定位電燒灼手術，輻射曝露量較傳統手術大幅降低，可精準完成定位及手術，也提高了病患的滿意度。