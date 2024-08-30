心跳像過山車？ 或屬心室性早搏

心室性早搏是一個常見的心臟問題，患者或會有心悸感覺，或覺得心跳停頓了一下，然後緊接一下很大力的心跳，猶如坐過山車一樣。雖然早搏未必影響患者生活，但它可能由其他心臟問題誘發，而早搏嚴重亦可導致心臟衰竭，應及早求醫和處理。 心臟科專科醫生蔡文俊表示，早搏不一定發生在長者身上，「其實中年、老年人都常見早搏問題，正值壯年、二十多歲很少發生，但三、四十歲後都有可能患上。而早搏部分是原發性的，在心室的某個位置，細胞忽然發出異常的訊號，影響了心跳規律。另外，高血壓、冠心病、心瓣或心臟肌肉問題，都可引起早搏。」

長遠可致心臟衰竭 如果對身體感覺不太敏感的人，出現早搏也未必可察覺，相反，有些人則一下早搏也會感覺得到。蔡文俊指，早搏也有不同嚴重程度，「一般人每天心跳約10萬次，當中若有數十下早搏，都屬正常範圍，但如果多達10%心跳，即有1萬次或以上早搏，就應該處理，因為病徵持續除了可能令患者感到氣促、不適之外，長遠可能變成心臟衰竭，不夠力泵血。」 患者當感到心跳不正常，可以用智能手錶的心電圖功能，記錄當下心跳，在求診時給醫生參考；蔡文俊提醒，「平日量血壓時，有些血壓計可顯示心律不正，可當作基本篩查；另外，血壓計量脈搏，未必偵測到頻密早搏的心跳，令心跳數字低了，這也可能是一個訊號。」

三維定位精準消融 處理早搏問題，首先會使用藥物壓制心臟多餘的跳動，但若藥物治療效果不理想，又或者患者未能耐受其副作用例如血壓太低，就要考慮射頻消融手術。蔡文俊解釋，「醫生會在大腿打開一個小傷口，將導管推進到心臟之內，利用射頻將出現異常訊號的細胞消融。」 傳統上會透過X光追蹤導管位置，而近年就引進了三維定位技術，「新系統利用電阻、磁力的特性，可輸出畫面讓醫生實時監察到導管位置，並量度訊號的位置和電流，便可找到最早發出錯誤訊號的地方，以便鏟除相關細胞。另外，導管具有壓力感應，導管接觸位置的角度和力度都可掌握，提升手術的準繩度及安全性。」新系統除可令患者及醫護人員減少X光輻射的暴露外，還可匯入患者術前做的影像檢查，包括電腦掃描及磁力共振等，醫生可更易掌握心臟結構，提升手術速度。 不適即時消失 一名40歲女士，經常感到心悸不適，於是到心臟科求醫，透過24小時心電圖發現原來患有早搏，而且多達30%。最初嘗試用藥控制，並調整生活習慣，戒除咖啡因及酒精類等或會誘發早搏的飲食，但兩個月後情況並未改善，於是決定接受手術。醫生找到右心室出問題的位置並加以消融，手術後所有不適即告消失，第二天可出院。