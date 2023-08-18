心跳過慢不治療可致死 新型起搏器無導線壽命長

地鐵班次延誤，你也許會不耐煩，但心跳慢了，你就未必注意得到。然而心跳過慢的後果比遲到要嚴重得多，沒有治療得當的話，可以導致疲倦、氣促、昏厥、甚至猝死。不過發現自己有心跳過慢也無須太過憂心，心臟科專科鄭裕康醫生表示只要及時進行手術安裝心臟起搏器，就可以有效改善心跳過慢的問題。 心跳如地鐵 訊號影響速度 一般正常人的心跳每分鐘大概60-100下，由竇房結發出電流訊號，刺激心臟跳動將血液泵到不同器官，以供應足夠的養分到身體各處，包括肌肉、腦部、肝臟、腎臟等。如果竇房結和傳導系統出現異常或退化，電流訊號無法正常發放及傳送，心跳就會變慢，像地鐵正常是3分鐘一班，但如果訊號故障，可能3分鐘後也沒有車來，甚至5-6分鐘才有一班車。當心跳少於60下，就可能屬於心跳過慢，無法供應足夠血液到各個器官。

竇房結和傳導系統失常或退化會導致心跳過慢

初期病徵不明顯 智能手錶助監察 心跳過慢未必有症狀，就算出現疲倦、氣促等病徵也很容易被忽略，病人可能直至出現昏厥才發現問題，所以一旦察覺心跳有異常，就算沒有不適也應該立即求醫。有時候病人不一定24小時都心跳慢，即使到醫院檢查也未必能即時判斷，需要再做一個24小時心電圖檢查，不過現時很多智能手錶兼具監測心跳的功能，如果觀察到自己某段時間心跳少於60下就要留意，有可能是心跳過慢。

心臟起搏器可改善心跳過慢 除非有可逆轉的成因，例如荷爾蒙失調、甲狀腺素過少等，否則心跳過慢一般都不能靠藥物治療，普遍都是安裝心臟起搏器來改善。一些病人誤以為起搏器是取代心臟跳動，安裝後心臟會因為依賴起搏器而退化，但其實起搏器如同一個後備訊號發射站，當監測到竇房結或傳導系統失常，才會發送電流訊號刺激心臟跳動，以維持正常心跳。 無線起搏器體積小壽命長 傳統起搏器需要在病人左肩開一個4-5cm的傷口，置入心臟起搏器及導線，病人安裝傳統起搏器後會感到有異物感，有機會影響到左手動作，導線也可能會退化需要更換。新型的無線起搏器體積更小，而且無須導線也不用開刀，可以直接從大腿經血管將起搏器送入心室，適合不想開刀又沒有心房問題的病人。 無線起搏器近年更推出了第三代，體積不變但電池壽命延長了44%，可以使用15-17年，而且無線起搏器體積微小，心臟可以容納到3個，即使將來電池用完後不用取出仍可繼續植入。何況科技不斷進步，起搏器會繼續改進，甚至可能出現治療心跳過慢的藥物，所以不單年長的病人使用或不需更換，即使較為年輕的病人也可以考慮採用。

無線起搏器體積如同藥丸

同時具有監測作用 除了幫助維持心跳，起搏器還可以起到監測病人心跳、水分、運動量的作用，安裝心臟起搏器的病人大多都已經70歲以上，心臟機能退化，出現其他心臟問題如心臟衰竭、心房顫動、心律不齊等的風險也較大，透過起搏器遙距監測，出現異常時醫生就可及早發現，盡快介入治療，預防出現嚴重併發症。

