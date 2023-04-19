忍頸痛1年半以為疫苗副作用？原來甲狀腺癌

67歲的阿香姐，於2021年，脖子開始腫痛，當初以為是注射疫苗所致，沒有太多理會，腫痛持續了1年半，她才開始積極就醫。經外院兩次細針穿刺細胞學檢查，無法得到明確診斷；之後來到嘉義大林慈濟醫院，經過一系列檢查之後，確診為甲狀腺乳突癌，並接受全甲狀腺切除術，今年1月底入住同位素碘-131輻射隔離病房治療。阿香姐日前已康復出院，只須定期覆診跟進。

好發 30 至 45 歲

嘉義大林慈濟醫院內分泌新陳代謝科主治醫師廖唐毅表示，甲狀腺為人體最大的內分泌腺體，用來分泌甲狀腺素，並掌管全身的新陳代謝，影響血壓、心跳、體溫及體重的變化。當甲狀腺的正常細胞變成異常細胞，並失控不停生長時，就會引發甲狀腺癌，好發於30至45之年齡層。