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健康
2023-04-19 13:29:54

忍頸痛1年半以為疫苗副作用？原來甲狀腺癌

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頸痛

甲狀腺癌雖然預後良好，但容易復發而需要多樣化的治療。

67歲的阿香姐，於2021年，脖子開始腫痛，當初以為是注射疫苗所致，沒有太多理會，腫痛持續了1年半，她才開始積極就醫。經外院兩次細針穿刺細胞學檢查，無法得到明確診斷；之後來到嘉義大林慈濟醫院，經過一系列檢查之後，確診為甲狀腺乳突癌，並接受全甲狀腺切除術，今年1月底入住同位素碘-131輻射隔離病房治療。阿香姐日前已康復出院，只須定期覆診跟進。

 

好發3045

嘉義大林慈濟醫院內分泌新陳代謝科主治醫師廖唐毅表示，甲狀腺為人體最大的內分泌腺體，用來分泌甲狀腺素，並掌管全身的新陳代謝，影響血壓、心跳、體溫及體重的變化。當甲狀腺的正常細胞變成異常細胞，並失控不停生長時，就會引發甲狀腺癌，好發於3045之年齡層。

心跳

甲狀腺分泌甲狀腺素，並掌管全身的新陳代謝，影響血壓、心跳、體溫及體重的變化。

昔曾罹二癌、曾開4大刀 家人提醒勿輕忽

阿香姐說，2021年打第二劑新冠疫苗，脖子就開始腫痛，一開始以為是疫苗引起的不良反應，一直忍痛1年半。直到一次與妹妹聊天，她提醒「阿香姐過去15年內，曾罹患2種癌症、開過4大刀及5次住院治療紀錄」，不可能是疫苗引起腫痛，應積極就醫尋出病灶。

碘-131治療

碘-131治療以輻射來破壞手術難以完全清除之殘餘微小甲狀腺癌及甲狀腺組織。

預後良好但易復發 需多樣化治療

核子醫學科主任莊紫翎表示，甲狀腺癌雖然預後良好，但容易復發而需要多樣化的治療。在治療上以帶有輻射線的碘-131來破壞手術難以完全清除之殘餘微小甲狀腺癌及甲狀腺組織，事後補充口服甲狀腺素維持代謝功能，如此可降低死亡率。

廖唐毅醫師補充，九成的甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，手術摘除病灶後，再針對癌細胞殘餘或轉移之虞的患者，接受碘-131治療及追蹤，平均10年存活率可達將近九成。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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