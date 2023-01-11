忘記剛剛的事、失去判斷力、個性改變 預防失智靠5招健腦

經常聽到長輩或病人詢問：忘東忘西、記憶力好像變差，我是不是得了認知障礙症？根據臺灣失智症協會的資料顯示，65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，80歲以上的老人約每5人即有1位失智者，推估未來20年失智人口將持續攀升。

以台灣為例，失智人口數平均每天將增加近48人，等於每30分鐘便增加1位。隨著全球老年人口不斷增加，認知障礙症人口也逐年攀升，迄今醫學上仍沒有治愈的妙方，如何預防認知障礙症上身，是你我都需要了解的議題。

甚麼是認知障礙症？是疾病非正常老化

簡單來說，認知障礙症是一種疾病現象而不是正常的老化，高雄市立聯合醫院職能治療師楊紫吟表示，很多人都以為人老了就會這樣，因而忽略就醫的重要性，但事實上長輩可能已經生病，且應該要接受更進一步的治療。

認知障礙症是一種漸進式功能退化症狀的名詞，可能出現明顯的記憶力衰退、智力減退、思考障礙、社交及情緒功能障礙以及異常行為。楊紫吟分享，通常初期會遺忘剛剛發生的事情，對處理日常生活作息及過去熟悉的工作產生困難。

病人還可能出現個性及行為的改變、失去判斷力、說話時找不到合適的字眼來表達、思考障礙或是對於一些指示無法遵從等。