忙唔係藉口！美國運動指南3大貼士 日常活動就做到運動

現代人最常以「忙碌」作為無法達成運動目標的理由，對此MOVE YOUR WAY全民運動指南中提供了小撇步，讓民眾在日常生活中就可達成建議目標，不須額外撥出時間進行各項運動。

美國衛生及公共服務部推出「MOVE YOUR WAY全民運動指南」，建議成人應透過有氧運動、肌力運動來維持健康。而現代人最常以「忙碌」作為無法達成運動目標的理由，對此指南中也提供了貼士，讓民眾在日常生活中就可達成建議目標，不須額外撥出時間進行各項運動。

運動好處多 但開始好困難怎麼辦？

「運動能保持身體健康」這是許多人都知道的事，但通常都要經過長時間的運動，才能感受到自己的身體確實變得更健康。許多人覺得無法快速得到好處，短時間內又看不到健康的成果，因此懶得開始運動。

但其實運動有許多好處是當下立即就可感受到的，包含情緒改善、提升注意力、減輕壓力、改善睡眠等等。

美國衛生及公共服務部在MOVE YOUR WAY全民運動指南中建議，成人每周應有至少150分鐘的有氧運動，且至少有2天的肌力運動。

而許多人都知道運動的好處，卻覺得「開始」是相當困難的事。對此，指南中鼓勵民眾，可以先從5分鐘開始，即使是5分鐘對健康也有幫助，慢慢累積起來，隨著時間也能漸漸增加運動時間，達到建議的運動目標。