快測假陰性 或致延誤治療

據衛生防護中心數字，今年截至2月12日共錄得9宗兒童流感嚴重個案。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，「若合併其他感染，如肺炎球菌，或出現嚴重併發症；由於不同呼吸道感染的徵狀相似，需要檢測去判定病原體才可對症下藥。」

農曆年假剛過，不少人外遊回港，令目前流感個案飆升，嚴重案例比去年同期增長近七成；此外其他呼吸道感染如鼻病毒、人類偏肺病毒亦不容忽視。現時不少人會使用快速抗原測試(快測)作為初步判斷，惟快測質素參差，假陰性結果或使患者延誤治療，令病情惡化。

持續發燒要求醫

關日華分享，曾有個案發燒、咳嗽、流鼻涕、疲倦，快測(流感及新冠)結果呈陰性，於是在家休息，但隨後出現抽搐，送院後診斷為小兒急驚風，醫院檢測發現流感和鼻病毒呈陽性。另一案例為發燒、流鼻水、呼吸急促，快測結果為流感陽性，用特效藥後沒有好轉，入院後發現為甲型流感病毒、呼吸道合胞病毒和人類偏肺病毒感染。「兩個案例表明，快測可能出現『假陰性』；即使結果陽性，也可能有其他未能檢測的感染，以致延誤治療。因此病童若呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、神志變得模糊、持續發燒或有抽筋跡象，應即時送院。」

選擇快測要點

坊間快測質素參差，關日華認為，選擇時要留意病原體覆蓋數量及種類，是否現時流行的病毒；另要留意原產地，或影響保質期、運輸及儲存條件；若有CE或FDA等監管機構監管，或專業實驗室認證數據，可減低假陰性的風險。檢測極限愈低，即愈少病毒量就可顯示為陽性就愈好。

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾博士補充，「部分快測檢測出來的線非常淺色，讓用家難以判讀。線的深淺色其實與病毒量掛鈎，所以極微弱的線都應解讀為陽性。如果難以判斷，可考慮多做一至兩次測試，惟測試之間應隔3至4小時，可提升準確度。」他同時建議政府長遠應立法規管快測的質素及性能，「快測屬於醫療器械，同時關係到市民健康，應該要做。短期內可考慮定期抽樣監察市面上的快測，以及加強教育市民，快測病毒種類不是愈多愈好。」