忽冷忽熱 小心上呼吸道感染

今年下半年有數所學校爆發上呼吸道感染。最近天氣忽冷忽熱，日夜溫差大，加上部分人走出疫情後衛生意識大減，稍不留神便會受到感染。大部分上呼吸道感染只是傷風感冒，但也有可能是較易引起併發症的流感，小朋友尤其須注意個人衛生。
普通科醫生林婷表示，「上呼吸道感染」也就是我們常在病假證明上看見的「URTI」(Upper Respiratory Tract Infection)，俗稱「傷風感冒」，「它主要是由病毒引起的急性疾病，影響鼻腔、鼻竇、咽頭和聲帶等部位。相對上呼吸道感染，『下呼吸道感染』則指喉部以下受感染，例如氣管炎、肺炎等。」
傷風=感冒
不少人對傷風和感冒的分別有個別的見解，不過在西醫的角度，兩者並沒有明確分野。林婷續指，「傷風感冒(Common Cold)泛指較普遍及輕微的上呼吸道感染，會帶來鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、聲音沙啞或輕微咳嗽等症狀，一般能靠身體抵抗力配合簡單藥物，自行痊愈。」 不過流行性感冒(Influenza)就有較大分別，除上述徵狀，還會發高燒、肌肉疼痛、渾身乏力。
抵抗力弱或致併發症
任何人都會患上上呼吸道感染，抵抗力較弱風險較高，如小孩、長者、慢性病患者或接受免疫力抑制治療人士等。林婷指出，「患者也有可能引起下呼吸道感染，或其他炎症，例如扁桃腺發炎、中耳炎或鼻竇炎等。」一般上呼吸道感染都可於家居護理，但如家長誤將小孩的併發炎症當成普通傷風感冒處理，便可能延誤治療。「故建議家長諮詢家庭醫生。若小朋友出現呼吸困難、脫水、昏睡、嘴唇發紫、持續高燒，甚至痙攣，必須盡快帶同所服用藥物到急症室求診。」
藥物紓緩徵狀
醫生一般會建議患病小朋友多休息，多喝水，妥善處理發燒，少吃多餐，保持室內空氣流通，適量服用維他命C。「有需要的話，會處方『徵狀治療藥物』，如退燒藥、收鼻水藥、生理鹽水噴劑，助小孩紓緩不適。如確診流感，可能會加入抗病毒藥幫助治療，以縮短患病時間，減輕併發症。」林婷提醒，藥物並非愈多愈好，我們盡可能靠自身抵抗力對付病毒，避免不必要使用抗生素。
常備探熱器快測棒
林婷建議，家中可常備準確的探熱器、退燒藥、新冠病毒和流感快測棒。「萬一小朋友患病可每4至6小時為其探熱，有需要時，服用退燒藥及沖暖水涼幫助降溫，也可使用生理鹽水洗鼻紓緩鼻塞。持續高燒的話，也可以在家先行以正確方法檢測新冠肺炎、甲乙型流感，有助醫生診斷。」惟不建議購買其他成藥給小朋友，容易造成服用過量外，不同成分混合之下，也有可能令小朋友用了不必要藥物。