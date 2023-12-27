忽冷忽熱 小心上呼吸道感染

今年下半年有數所學校爆發上呼吸道感染。最近天氣忽冷忽熱，日夜溫差大，加上部分人走出疫情後衛生意識大減，稍不留神便會受到感染。大部分上呼吸道感染只是傷風感冒，但也有可能是較易引起併發症的流感，小朋友尤其須注意個人衛生。 普通科醫生林婷表示，「上呼吸道感染」也就是我們常在病假證明上看見的「URTI」(Upper Respiratory Tract Infection)，俗稱「傷風感冒」，「它主要是由病毒引起的急性疾病，影響鼻腔、鼻竇、咽頭和聲帶等部位。相對上呼吸道感染，『下呼吸道感染』則指喉部以下受感染，例如氣管炎、肺炎等。」



傷風=感冒 不少人對傷風和感冒的分別有個別的見解，不過在西醫的角度，兩者並沒有明確分野。林婷續指，「傷風感冒(Common Cold)泛指較普遍及輕微的上呼吸道感染，會帶來鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、聲音沙啞或輕微咳嗽等症狀，一般能靠身體抵抗力配合簡單藥物，自行痊愈。」 不過流行性感冒(Influenza)就有較大分別，除上述徵狀，還會發高燒、肌肉疼痛、渾身乏力。 抵抗力弱或致併發症 任何人都會患上上呼吸道感染，抵抗力較弱風險較高，如小孩、長者、慢性病患者或接受免疫力抑制治療人士等。林婷指出，「患者也有可能引起下呼吸道感染，或其他炎症，例如扁桃腺發炎、中耳炎或鼻竇炎等。」一般上呼吸道感染都可於家居護理，但如家長誤將小孩的併發炎症當成普通傷風感冒處理，便可能延誤治療。「故建議家長諮詢家庭醫生。若小朋友出現呼吸困難、脫水、昏睡、嘴唇發紫、持續高燒，甚至痙攣，必須盡快帶同所服用藥物到急症室求診。」

