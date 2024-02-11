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健康
2024-02-11 13:30:17

忽略骨折風險、難防骨質疏鬆症？

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忽略骨折風險、難防骨質疏鬆症？

隨著邁入高齡化社會，骨質疏鬆症所引發的骨折，對個人生活衝擊、醫療花費影響非常大。

骨質疏鬆症骨折風險分: 極高骨折風險、高風險、低風險

「60歲的黃女士，因為慢性疾病長期得服用類固醇，發現自己有骨質疏鬆，所以很認真攝食高鈣的食物、喝牛奶，還是發生骨折」、「70歲的李婆婆有骨質疏鬆症，在浴室跌倒造成腰椎、大腿骨骨折，需要住院手術，並且疼痛、行動不便，影響生活品質。」 林口長庚醫院新陳代謝科主治醫生黃兆山分享，這兩位病友屬極高骨折風險，因為忽略積極治療引起併發症。

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65歲以上婦女　三分一人生中骨折一次

隨著邁入高齡化社會，骨質疏鬆症所引發的骨折，對個人生活衝擊、醫療花費影響非常大。黃兆山說，骨質疏鬆症是根據骨密度分為正常、骨質減少、骨質疏鬆、嚴重骨質疏鬆，然而生活中輕微跌倒即引起的手腕、髖骨或脊柱壓迫性骨折，也可以判定為骨質疏鬆。根據統計65歲以上之台灣婦女，約三分之一在一生中會發生一次脊椎、髖部或手腕部之骨折，相對的男性有五分之一的機會，顯見骨質疏鬆症是影響老年人健康的常見疾病。

忽略骨折風險、難防骨質疏鬆症？

食煙、喝酒、相關疾病、是否使用類固醇藥物等都有影響。

目的為減少骨折　依照風險綜合評斷治療方針

骨質疏鬆症治療目的是減少骨折，防止併發症所造成的連鎖問題，評估治療可借助估算骨鬆骨折風險高低，考量個人病史，如：年齡、性別、體重、身高、骨折病史、是否抽菸、喝酒、相關疾病、是否使用類固醇藥物等，同時考量家族父母是否曾骨折或骨質疏鬆，另外視力狀況、肌肉協調性、生活或工作環境之安全等跌倒風險，應綜合評斷。

骨質疏鬆症骨折風險評量可分為 : 極高骨折風險、高風險、低風險，如果忽略骨折風險，很難防治骨質疏鬆症。

黃兆山說明，骨鬆骨折風險高低評估是根據，若有最近12個月內的骨折，接受骨質疏鬆症治療中仍發生骨折，有多發性骨折，服用對骨骼損傷藥物發生骨折(如長期類固醇)，骨密度T值非常低(小於 -3.0)，跌倒風險高或有傷害性跌倒病史，FRAX骨折風險超高(如綜合骨質疏鬆性骨折> 30%，髖關節 骨折> 4.5%)屬極高骨折風險的患者，需要積極治療。若己發生脊椎或髖部骨折，骨密度檢測低於「-2.5」，或骨質不足即骨密度於「-1至-2.5」，且經「未來十年骨質風險評估表-FRAX」評量綜合骨質疏鬆性骨折超過20%；髖骨骨折風險超過3%，就算符合高風險，也應治療。若屬低骨折風險的族群，則應即早預防。

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治療增加骨密度　同時補充鈣與維他命D攝取

現階段在骨質疏鬆的治療，可減少骨質流失，增加骨密度，並可減低骨折發生率。黃兆山建議，治療同時應加強飲食中鈣質與維他命D攝取，適度日曬可由皮膚合成足夠之維他命Ｄ，規律運動促進肌肉力量、提升身體的柔軟度及協調性，而生活上避免過量的煙、酒、咖啡，並維持適當體重等，可強化骨質，減緩骨質疏鬆的速度。

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忽略骨折風險、難防骨質疏鬆症？

提早預防及治療可避免嚴重骨質流失所造成之骨折及其併發症。

持續用藥為關鍵　半數患者中斷治療反骨折

統計上，約有一半的骨鬆患者於用藥後中斷治療，相較於持續用藥的病患，中斷藥物者有較高比例的骨折情形，顯見服藥的規律性對骨骼健康的重要。近來隨著新冠疫情，骨質疏鬆症相關病患，減少外出、運動，可能會中斷治療，若屬於極高骨折風險或高風險者，應持續治療，保持無發生骨折對於骨質疏鬆症來說是至關重要的。

骨質疏鬆是長壽者必面臨的考題，面對則能提早預防及治療，避免嚴重骨質流失所造成之骨折及其併發症，影響生活品質。可適時徵詢相關科系的醫生，依據骨折風險狀況，提供最適切的治療。

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