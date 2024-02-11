忽略骨折風險、難防骨質疏鬆症？

骨質疏鬆症骨折風險分: 極高骨折風險、高風險、低風險 「60歲的黃女士，因為慢性疾病長期得服用類固醇，發現自己有骨質疏鬆，所以很認真攝食高鈣的食物、喝牛奶，還是發生骨折」、「70歲的李婆婆有骨質疏鬆症，在浴室跌倒造成腰椎、大腿骨骨折，需要住院手術，並且疼痛、行動不便，影響生活品質。」 林口長庚醫院新陳代謝科主治醫生黃兆山分享，這兩位病友屬極高骨折風險，因為忽略積極治療引起併發症。

65歲以上婦女 三分一人生中骨折一次 隨著邁入高齡化社會，骨質疏鬆症所引發的骨折，對個人生活衝擊、醫療花費影響非常大。黃兆山說，骨質疏鬆症是根據骨密度分為正常、骨質減少、骨質疏鬆、嚴重骨質疏鬆，然而生活中輕微跌倒即引起的手腕、髖骨或脊柱壓迫性骨折，也可以判定為骨質疏鬆。根據統計65歲以上之台灣婦女，約三分之一在一生中會發生一次脊椎、髖部或手腕部之骨折，相對的男性有五分之一的機會，顯見骨質疏鬆症是影響老年人健康的常見疾病。

目的為減少骨折 依照風險綜合評斷治療方針 骨質疏鬆症治療目的是減少骨折，防止併發症所造成的連鎖問題，評估治療可借助估算骨鬆骨折風險高低，考量個人病史，如：年齡、性別、體重、身高、骨折病史、是否抽菸、喝酒、相關疾病、是否使用類固醇藥物等，同時考量家族父母是否曾骨折或骨質疏鬆，另外視力狀況、肌肉協調性、生活或工作環境之安全等跌倒風險，應綜合評斷。 骨質疏鬆症骨折風險評量可分為 : 極高骨折風險、高風險、低風險，如果忽略骨折風險，很難防治骨質疏鬆症。 黃兆山說明，骨鬆骨折風險高低評估是根據，若有最近12個月內的骨折，接受骨質疏鬆症治療中仍發生骨折，有多發性骨折，服用對骨骼損傷藥物發生骨折(如長期類固醇)，骨密度T值非常低(小於 -3.0)，跌倒風險高或有傷害性跌倒病史，FRAX骨折風險超高(如綜合骨質疏鬆性骨折> 30%，髖關節 骨折> 4.5%)屬極高骨折風險的患者，需要積極治療。若己發生脊椎或髖部骨折，骨密度檢測低於「-2.5」，或骨質不足即骨密度於「-1至-2.5」，且經「未來十年骨質風險評估表-FRAX」評量綜合骨質疏鬆性骨折超過20%；髖骨骨折風險超過3%，就算符合高風險，也應治療。若屬低骨折風險的族群，則應即早預防。

治療增加骨密度 同時補充鈣與維他命D攝取 現階段在骨質疏鬆的治療，可減少骨質流失，增加骨密度，並可減低骨折發生率。黃兆山建議，治療同時應加強飲食中鈣質與維他命D攝取，適度日曬可由皮膚合成足夠之維他命Ｄ，規律運動促進肌肉力量、提升身體的柔軟度及協調性，而生活上避免過量的煙、酒、咖啡，並維持適當體重等，可強化骨質，減緩骨質疏鬆的速度。