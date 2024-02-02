忽視足部小傷口恐截肢喪命！糖尿病人不可不防的糖尿腳潰瘍

根據美國糖尿病學會統計資料顯示，糖尿病患者罹患糖尿腳的終生發生率高達19%至34%，而患病後截肢風險更高達20%。

「糖尿腳雖一開始不起眼，但卻是不容忽視的病。」右昌聯合醫院整形外科馮冠明醫生分享，糖尿病是內科最常見的慢性病，已經影響了全球數以億計的人，但其實罹患糖尿病的患者平均壽命與常人無異，需警惕的是糖尿病會造成嚴重的併發症，影響病人生活質素與生命的尊嚴，因為高血糖會慢慢侵蝕身體大小器官，腎臟病變、心血管疾病、中風、視力損傷、神經受損、糖尿腳等不可逆的併發症隨之而來，而且「糖尿腳」一旦截肢，其預後與死亡率遠比大多數常見癌症還要差！

糖尿病人每 5 人就有 1 人險截肢 截肢後 5 年死亡率達七成

根據美國糖尿病學會統計資料顯示，糖尿病患者罹患糖尿腳的終生發生率高達19%至34%，而患病後截肢風險更高達20%。更令人憂心的是，截肢後5年死亡率達70%。馮醫生指出，糖尿腳成因複雜，非單一因素而引發的疾病，因此，醫界已有初步共識，透過簡單口訣V.I.P概念，讓跨科別多團隊治療幫助糖尿腳患者治療，藉此降低截肢風險。

V：指的是血循評估(Vessel)，透過血循評估確保患者無缺血風險，一旦懷疑有血管病變，及早治療避免影響傷口愈合。

I：指的是感染控制(Infection Control)，良好感染控制，避免感染導致惡化及延遲愈合。

P：指的是壓力評估(Pressure)，避免傷口承受壓力而導致缺血無法有效生長甚至壞死，也避免不當壓力而產生潰瘍的發生。