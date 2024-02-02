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健康
2024-02-02 18:30:05

忽視足部小傷口恐截肢喪命！糖尿病人不可不防的糖尿腳潰瘍

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糖尿腳

根據美國糖尿病學會統計資料顯示，糖尿病患者罹患糖尿腳的終生發生率高達19%至34%，而患病後截肢風險更高達20%。

「糖尿腳雖一開始不起眼，但卻是不容忽視的病。」右昌聯合醫院整形外科馮冠明醫生分享，糖尿病是內科最常見的慢性病，已經影響了全球數以億計的人，但其實罹患糖尿病的患者平均壽命與常人無異，需警惕的是糖尿病會造成嚴重的併發症，影響病人生活質素與生命的尊嚴，因為高血糖會慢慢侵蝕身體大小器官，腎臟病變、心血管疾病、中風、視力損傷、神經受損、糖尿腳等不可逆的併發症隨之而來，而且「糖尿腳」一旦截肢，其預後與死亡率遠比大多數常見癌症還要差！

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糖尿病人每5人就有1人險截肢　截肢後5年死亡率達七成

根據美國糖尿病學會統計資料顯示，糖尿病患者罹患糖尿腳的終生發生率高達19%34%，而患病後截肢風險更高達20%。更令人憂心的是，截肢後5年死亡率達70%。馮醫生指出，糖尿腳成因複雜，非單一因素而引發的疾病，因此，醫界已有初步共識，透過簡單口訣V.I.P概念，讓跨科別多團隊治療幫助糖尿腳患者治療，藉此降低截肢風險。

V：指的是血循評估(Vessel)，透過血循評估確保患者無缺血風險，一旦懷疑有血管病變，及早治療避免影響傷口愈合。

I：指的是感染控制(Infection Control)，良好感染控制，避免感染導致惡化及延遲愈合。

P：指的是壓力評估(Pressure)，避免傷口承受壓力而導致缺血無法有效生長甚至壞死，也避免不當壓力而產生潰瘍的發生。

糖尿腳傷口新式乳膏

糖尿腳傷口新式乳膏透過免疫調節機制阻斷傷口中的發炎細胞增生，增加修復型細胞數量，一加一減就能達到促進傷口愈合的目的。

V.I.P.口訣 糖尿腳專屬新式乳膏加快傷口愈合

糖尿腳傷口潰瘍是慢性傷口中的發炎細胞大量產生，使免疫系統長時間處於發炎、肉芽組織無法增生，傷口遲遲不能進入愈合階段，這樣的過程反覆多次後，也讓傷口愈來愈嚴重及複雜，導致許多患者面臨截肢的命運。所幸，經過20多年的空窗，糖尿腳患者終於迎來新契機。馮醫生分享具突破性、能大幅幫助患者傷口愈合的糖尿腳治療專屬外用藥物－「糖尿腳傷口新式乳膏」，與其他常見的外用敷料、藥品相比，「糖尿腳傷口新式乳膏」已跳脫抗生素的範疇，非針對細菌種類進行破壞，更不同於單純水性敷料僅保濕、保護與減少傷口感染的機制，而是透過免疫調節機制阻斷傷口中的發炎細胞增生，增加修復型細胞數量，一加一減就能達到促進傷口愈合的目的。

糖尿腳潰瘍傷口一旦縮短愈合時間，能幫助患者大幅降低截肢風險、感染或罹患併發症的機率，甚至能減輕病人的經濟負擔。尤其糖尿腳好發於60歲以上、長期血糖控制不佳的患者，大多數糖尿病人若穩定控制血糖、每日檢查足部傷口就能大幅降低罹患糖尿腳潰瘍的可能，若不幸確診，整外醫生也有成熟的經驗、與先進的醫療技術幫助患者提升治療成效。

石子路

有不少病友誤信偏方，為促進足部血液循環赤腳踩石子路、用過燙的熱水泡腳或不當使用電熱器直接加溫足部等，都容易造成罹患糖尿腳的機會。

糖尿腳血糖控制要注意！發現糖尿腳找整形外科

然而，許多糖尿病人常因忽視糖尿腳嚴重性，出現足部傷口選擇自行擦藥，等到傷口惡化、深可見骨才前往就醫，恐為時已晚！甚至有不少病友誤信偏方，為促進足部血液循環赤腳踩石子路、用過燙的熱水泡腳或不當使用電熱器直接加溫足部等，都容易造成罹患糖尿腳的機會。因此，馮醫生也呼籲，糖尿腳治療複雜且非一蹴而就，千萬要諮詢醫生，尤其是主責的整型外科，妥善治療與照護才能夠大幅幫助糖足病友早期控制、早期治療，避免截趾、截肢的風險。

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