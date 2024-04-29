怕大腸癌所以唔食漢堡包或牛扒？專家提醒點食先係關鍵

專家表示，遵循食用分量，使用健康的烹調方式，或是食用替代性植物蛋白質，都是不錯的選擇。

多汁的漢堡肉讓人食指大動，但許多研究指出，經常食用紅肉可能會增加罹患二型糖尿病、心血管疾病與大腸癌的風險。一天到底能吃多少紅肉？吃草飼牛有比較健康嗎？澳洲國家衛生及醫學研究委員會(NHMRC)新興領導力研究員凱瑟琳利文斯頓(Katherine Livingstone)表示，遵循食用分量，使用健康的烹調方式，或是食用替代性植物蛋白質，都是不錯的選擇。

紅肉的種類

紅肉是指所有哺乳動物的肌肉，包括牛肉、豬肉、羊肉。進一步又可根據動物的飼養方式和肉類加工方式來區分紅肉類型。

傳統肉類

傳統肉類又稱為穀飼肉，是指動物一生中部分時間以草飼飼養，其餘時間則以穀物為主的肉類。大型超市販售的紅肉大多是穀物飼養。

草飼肉

草飼肉來自一生都在牧場吃草的動物，比傳統肉類含有更高含量的不飽和脂肪，有研究顯示草飼肉較傳統肉類更健康，因此草飼肉的價格也可能更高。

有機肉

必須符合政府對有機產品的標準，被視為優質產品。例如，標記為有機的肉類不能使用合成殺蟲劑或使用荷爾蒙或抗生素來刺激生長。

加工肉類

指的是透過煙燻、醃漬、鹽醃或添加化學防腐劑製成的肉品，包括香腸、火腿、煙肉等。