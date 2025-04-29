怕打預防針？拆解疫苗迷思

本周為世界免疫周，在全球各種病毒細菌流行下，疫苗的角色變得愈來愈重要。但仍有人會對疫苗有戒心，並質疑其效用和必要性等。家庭醫學專科醫生冼嘉玲指，「接種疫苗依然是預防疾病的安全有效方法。疫苗不僅保護個體，更保護身邊人，並在社區內形成防疫網。」 不少人以為當接種疫苗後就能獲得全方位的保護，冼嘉玲表示，「實際上沒有任何疫苗能保證百分之百保護。即使已接種疫苗，仍然有可能感染病毒，但打了疫苗後，病情通常會較輕微，並且嚴重併發症或死亡風險會大幅降低。」由於疫苗能有效激活身體免疫系統，有助產生抗體來抵抗疾病。

自然感染也有抗體？ 有人認為自然感染所產生的抗體效果更佳，所以毋須接種疫苗。冼嘉玲解釋，自然感染雖可產生抗體，惟生病過程出現嚴重感染的風險較高，可能導致併發症，甚至死亡。「相比之下，疫苗接種則是以已改良，殺死或弱化的病毒來訓練免疫系統，讓人們在不生病的情況下建立免疫防護。」 有抗體＝免疫？ 有人會疑惑，若已感染過某種病毒，是否就已經免疫，不需要再打針？冼嘉玲強調，「體內的抗體會隨著時間的推移而減少，而且病毒會變種，即使曾經感染過，仍然需要接種疫苗以保持免疫力。特別是流感疫苗，每年都須接種，因為流感病毒的株每年都會有所不同。」 疫苗有副作用？ 最多人擔心的是疫苗副作用，而對疫苗卻步。冼嘉玲指，大部分疫苗的副作用都是輕微的，例如接種部位紅腫、疼痛或輕微發燒。這些反應通常在一兩天內會自行消失。最嚴重的情況是，患者會出現過敏反應如過敏性休克，在接種後的幾小時內就會出現，但屬罕見情況。



3類人注意 冼嘉玲指出，患有免疫系統疾病的人不適合接種某些疫苗(例如麻疹和水痘疫苗)。故接種前宜諮詢醫生，以了解自身的健康狀況是否適合接種疫苗。而慢性病患者反而更需要接種以保護自己，因為他們感染後的病情可能更嚴重，甚至有生命危險。對於孕婦，建議接種流感疫苗及百日咳疫苗，以保護母體及將抗體傳給新生兒，降低感染風險。 接種率高才有群體免疫 在疫情期間，群體免疫成為熱門話題。冼嘉玲解釋，「群體免疫是指當社區內大部分人群擁有抗體時，能有效減少病毒的傳播。然而，為了實現群體免疫，接種率須達到一定的百分比。如果接種率過低，則無法形成有效的保護網。」 政府目前提供多種疫苗計劃，針對小朋友包括卡介苗、乙型肝炎、肺炎球菌、四合一混合疫苗、麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹、水痘針及HPV針。成年人若未接種過HPV針，可以考慮補打；而長者則應每年接種流感疫苗，並可考慮肺炎球菌及RSV疫苗。