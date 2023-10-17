思覺失調患癌風險高！研究揭背後主因

思覺失調症患者較晚被診斷出癌症，導致癌症診斷時已相對晚期，抑或是在診斷之後未能接受適當之癌症治療，而導致死亡率較一般人群高。

根據過去的文獻，思覺失調症患者的預期壽命明顯低於一般人群，平均壽命較一般人群少10至15年。在這些患者中，較低的預期壽命可以歸因於更高的身體疾病發生率。為了減少上述預期壽命差距，需要加強思覺失調症患者的身體疾病診斷和治療。其中，思覺失調症患者的癌症診斷率、癌症篩檢及治療為先前研究的重要議題。

精神病患健康狀態 是否需要強化篩檢

一項由臺北巿立聯合醫院松德院區跨院合作進行的研究發現，顯示思覺失調症的癌症風險不容忽視，宜早期診斷早期治療。這一研究成果已發表於國際期刊發表，提供實證資料與國際學術界對話。

進一步透過台灣癌症登記檔及全國死亡檔之大數據資料，追蹤觀察了癌症發生率和死亡率的資料。研究團隊共識別出了3,881例初發癌症病例和2,288例癌症死亡病例。研究結果顯示，在患有思覺失調症的族群中，與一般人口群相比，整體癌症發生率稍微較低，然而癌症死亡率卻較高。

此外，研究團隊還計算了癌症死亡率和癌症發生率之比值，此一算法可以讓我們知道在相同的癌症診斷數量下，思覺失調症患者的癌症死亡數量卻比較高，且在各種癌症種類均有類似發現。