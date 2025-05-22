思覺失調損認知 應及早介入

思覺失調不但會影響患者的感官接收和對身邊事情的理解，原來更可影響認知能力。每年5月24日為世界思覺失調日，希望大眾可對思覺失調有更多理解，減少標籤和污名化，患者亦應及早介入治療，除了早期處理會較容易、用藥劑量較低外，也可避免對生活造成重大障礙。 精神科專科醫生麥棨諾表示，據本港過往調查估計，港人一生中被診斷患上思覺失調的比率約2.5%，推算全港有約18萬名患者，「常見發病年齡為20至30歲，是籌劃未來、工作的黃金時間，對患者影響極大。」

3類型症狀 思覺失調成因未明，但與遺傳、環境因素如壓力等有關。父母其中一人有思覺失調，子女患病機率增至17%；若雙親都是患者，子女患病機率更高達46%。患者會出現正性症狀、負性症狀和認知症狀。麥棨諾解釋，「正性症狀即是幻覺、妄想、思維混亂等，患者難以分辨身邊事情的真假，感到似是而非，每日都很困擾；負性症狀如失去動力、難以堅持日常活動、避開社交活動等，照顧者易因不理解而與患者發生衝突；患者的注意力、專注力、記憶力受影響，令工作能力和效率、判斷力等下降，令每份工都做不長。」 早處理減影響 在正性症狀出現之前，患者會先經歷先兆期，「他們的日常功能開始轉差，出現疑心重、沒條理、情緒起伏較大的情況，如可在此階段介入，治療效果會較理想。遲治療常要用更大劑量藥物及更長時間處理。」麥棨諾指，「如果患者未獲合適治療，可能會增加行為問題風險、濫藥風險，甚或出現自殺念頭；同時出現其他心理障礙如焦慮或抑鬱，以及頻繁住院而影響生活及工作。」由於每次病情復發，會令大腦組織逐步缺損，預防復發是治療重要目標之一。「思覺失調屬器官(腦部)疾病，治療必須使用藥物。」

長效針劑助穩定病情 藥物治療原理主要為調節腦內化學物質「多巴胺」，從而抑制妄想出現。患者需要持續用藥，以穩定病情及預防復發，惟外界標籤、自我污名化、或因病出現認知受損、副作用等令用藥依從性變差。長效針劑則可幫助減低依從性問題，1個月、3個月或半年注射一次便可。研究比較每月注射一次的針劑及6種常用藥物，發現長效針劑可延遲復發7個多月；復發率方面，針劑(14.8%)亦比口服藥(20.9%)低。麥棨諾強調，使用針劑不代表病情嚴重，反而有找到安全和有效的最低劑量、長期保持藥效穩定等好處。 多理解多支援 另一方面，心理和社會支援對患者同樣重要，病友組織康和互助社聯會中心主任鄒長順認為，患者及照顧者正面對多種挑戰，除污名化外，就業、教育、社交孤立、輪候治療時間長也是很實在問題，「支援患者可多理解此症，耐心聆聽患者感受，但毋須提出建議；多陪伴，如陪同覆診、到機構參加活動等，及鼓勵患者接受治療。同時希望政府可以加強資源投放，縮短輪候時間、擴展早期介入服務等，並推行持續公眾教育，減少污名化，促進社區共融。」