思覺失調症早期介入治療 緩解率近六成

思覺失調症(schizophrenia)的盛行率約千分之四至百分之一。思覺失調症除了造成病人本身的重大痛苦及功能損失，也造成社會經濟資源的重大損失。然而多次發病的慢性患者僅有約35%在治療下能達到症狀完全緩解，是需要突破的瓶頸。

初發期是治療黃金期

臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科醫師陳柏妤表示，長期研究顯示，思覺失調症發病初期是治療的黃金關鍵期。早期積極治療對改善患者預後有顯著幫助。初次發病的患者有高達58%在治療下能症狀完全緩解，比慢性化患者提高許多。

而患者愈早治療、發病後未接受治療的時間愈短，預後會愈好，不但精神病症狀緩解率較高、認知功能及整體功能更好、生活品質也較高。