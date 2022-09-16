思覺失調症早期介入治療 緩解率近六成

思覺失調症(schizophrenia)的盛行率約千分之四至百分之一。思覺失調症除了造成病人本身的重大痛苦及功能損失，也造成社會經濟資源的重大損失。然而多次發病的慢性患者僅有約35%在治療下能達到症狀完全緩解，是需要突破的瓶頸。
初發期是治療黃金期
臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科醫師陳柏妤表示，長期研究顯示，思覺失調症發病初期是治療的黃金關鍵期。早期積極治療對改善患者預後有顯著幫助。初次發病的患者有高達58%在治療下能症狀完全緩解，比慢性化患者提高許多。
而患者愈早治療、發病後未接受治療的時間愈短，預後會愈好，不但精神病症狀緩解率較高、認知功能及整體功能更好、生活品質也較高。
小於45歲年輕人 鼓勵潛在高風險族群就醫
陳柏妤說，精神病的高風險族群大約有15%會在2年內確診為精神病，早期介入有助於預防減少或延緩精神病的發生。精神病的高風險群大多是小於45歲的年輕人，包含出現精神病的前驅症狀者、或曾出現持續未達7日的短期精神病發作者，或具有一等親家族精神病史，且同時出現長時間的社交退縮或認知功能減退者。
發病早期徵狀不典型 大多需長期治療
然而，精神病發病的早期徵狀表現常不典型，病患可能逐漸呈現出焦慮憂鬱、社交退縮、個性改變、認知功能退化等多樣化的面貌，因此較難被偵測。病人或家屬可能對病情不了解，或擔心標籤化問題而錯失治療黃金時間。
有一點需要提醒的是，呈現精神病高風險的症狀者不是絕對會發展成精神病，先不必過度擔憂。而長期追蹤發現呈現精神病高風險症狀者，即使不轉成精神病，也大多數為焦慮憂鬱所苦，也需要長期的治療。
思覺功能障礙自我檢測表 可做初步篩檢
台灣精神醫學會日前公布《發展我國精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引》，提供台大醫院胡海國教授及劉震鐘副教授團隊發展的自我篩檢問卷「思覺功能障礙自我檢測表」，供有需要的民眾做初步的自我檢測。但是醫師提醒，問卷結果不能取代醫師的診斷，有困擾擔心的民眾應該與醫師當面討論。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】