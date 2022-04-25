急性心肌梗塞 可達十級痛楚

香港港安醫院—司徒拔道駐院心臟科顧問醫生盧家業表示，2016年本港有二千二百多宗急性心肌梗塞個案，平均每日有6至7宗，數字絕對不小。「急性ST段上升心肌梗塞的症狀，主要是胸口痛，但和一般的心絞痛有分別。」

我們常聽到的心臟病發，其實涵蓋了一個較大的範圍，而當中最緊急的是「ST段上升心肌梗塞」(ST Elevation Myocardial Infarction)，無論症狀、危險程度都和穩定型心絞痛有很大分別，而且必須盡快接受治療。

或痛至嘔吐

盧家業續指，「通常這種痛是突如其來的，像有東西壓著胸口中央位置，即使身體在靜止狀態也會持續感到痛楚。痛的範圍可以是整個胸口，甚至延伸至肩膊、手臂、頸、下顎、牙齒，痛的時間一般以分鐘計。病人曾以『痛到標汗』、『和生孩子差不多』即達到十級痛來形容痛楚的程度！而不少病人同時會出現氣促、作嘔作悶，甚至真的嘔吐，所以我們有時也需要在手術室為這類病人預備止嘔藥。」

當然，實際痛楚程度因人而異，例如糖尿病患者，可能由於感覺神經敏感度較低，痛的感覺會較輕。然而，以胸痛為例，即使痛楚較輕微，也可能是一個嚴重的病徵，應盡快尋求醫療意見。

心肌壞死可致命

坊間有一個說法：心肌梗塞有急救的「黃金時間」，盧家業提醒，「ST段上升心肌梗塞有兩個方法開通血管，一是即時『通波仔』，二是處方溶血藥。醫生會因應病人情況建議適合的治療方案，最重要是盡快接受治療，愈早愈好，並沒有所謂黃金時間。這被形容為Time is muscle——時間就是肌肉，因為ST段上升心肌梗塞即血管阻塞，令由相關血管供血的心臟肌肉缺血缺氧，若未能盡早治療就會出現心肌壞死，足以致命。急性心肌梗塞是嚴重疾病，愈早治療有助減低死亡率。」

經橈動脈通波仔

現時通波仔手術發展成熟，創傷性低及成功率高，導管絕大部分經由病人手腕的橈動脈進入體內，取代早期由大腿的股動脈進入，盧家業認為，「若導管由股動脈進入，有可能增加病人出血的風險。經由橈動脈進入風險則較低，是現在通波仔的首選。病人術後休息數小時可下床，大部分能夠於翌日出院。但當然，如果是急性心肌梗塞而通波仔，即使病人已可下床走動，仍會要求病人留院觀察數天，以策安全。」