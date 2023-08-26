性功能障礙｜長期病藥會影響勃起？不舉只影響性行為？破解3大勃起功能障礙迷思

勃起功能障礙對男性來說一直是難言之隱，許多人礙於面子問題不願就醫，許多錯誤資訊流傳，男性也因此對勃起功能障礙有許多迷思。台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭破解民眾常見3迷思，並提醒所有男性「勃起功能障礙只是一個身體機能問題，不需這麼隱晦」。

錯誤迷思一 勃起功能障礙年紀大才會有

勃起功能障礙過去多發生在有長期病的年長者，因此有許多人認為勃起功能障礙年紀大才會有。不過，蔡維恭理事長表示，勃起功能障礙分為器質性、心因性、混合性，所以勃起問題也有可能會受到壓力、疲勞等因素影響，而現代人心理壓力大、作息不正常等，其實勃起功能障礙已逐漸有年輕化趨勢。

所以勃起功能障礙並不是年長者專屬，青壯年族群也可能會有，應多加留意，別因為錯誤迷思認為自己還年輕怎麼可能會不舉，或是礙於年紀問題羞於說出口而不就醫尋求專業評估、治療，這樣反而可能會再產生另一種壓力，進而影響到性行為時的表現，導致惡性循環。