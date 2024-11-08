患乾燥症20年！眼睛乾到無法靠人工淚液緩解 中西醫並進改善症狀

修格蘭氏症候群與乾眼症是一類難纏且深具挑戰性的慢性疾病，而修格蘭氏症候群的眼乾(淚液分泌小於5 mm)又遠比一般乾眼症(淚液分泌小於10 mm)嚴重很多。

林女士確診修格蘭氏症(俗稱乾燥症)已將近20年，長期飽受乾眼症困擾，眼睛不僅經常痠澀、灼痛，甚至伴隨頭痛等症狀，對她的生活和工作都造成了極大的影響，多次嘗試人工淚液，仍無法獲得持久的緩解。因聽聞臺北榮總傳統醫學部有一專研修格蘭氏症的醫療團隊，即前往求診。接受中藥及針灸治療，經過滋陰潤燥活血通絡藥物以及臨床針刺風池與攢竹，口眼乾燥部分獲得極大的改善，尤其是淚液分泌可以從0達到9 mm，重拾明亮、清晰的視界，工作和生活也恢復平衡。

臺北榮總傳統醫學部整合醫學科張清貿主任團隊，長期致力結合中西醫智慧，探索改善修格蘭氏症及乾眼症的整合性治療方案。修格蘭氏症候群與乾眼症是一類難纏且深具挑戰性的慢性疾病，而修格蘭氏症候群的眼乾(淚液分泌少於5mm)又遠比一般乾眼症(淚液分泌少於10mm)嚴重很多。許多患者形容，這種不適感就像有砂礫持續摩擦著眼球。

修格蘭氏症、乾眼症：難纏的慢性病 如砂礫不斷摩擦眼球

修格蘭氏症、乾眼症：難纏的慢性病 如砂礫不斷摩擦眼球

修格蘭氏症、乾眼症：難纏的慢性病 如砂礫不斷摩擦眼球

科學方法助中西醫互補互助 顯著提升淚液分泌量

張清貿主任指出，乾眼症不只是眼睛的病痛，而是深深影響生活品質的沉重負擔，因此與研究團隊針對修格蘭氏症及乾眼症展開一系列臨床研究，結合傳統中醫與現代醫學，嘗試從調理免疫系統、增強淚液分泌的深層治療入手。暨2023年證實以「中藥複方SS-1」對免疫系統的調控及淚液分泌的改善效果，及「春雨清化飲」中藥茶包能顯著提升淚液分泌量後，近期再以「針刺療法」研究證實淚液分泌量顯著增加。

張清貿主任特別強調，針刺與中藥療法各有其優勢與特點，但只有在嚴格科學設計的前提下，中西醫才能真正互補互助，為患者提供最有效的治療方案。

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