患癌妻子昏迷成植物人 丈夫不離不棄終喚醒妻子 「哪怕只有0.1%的機會我都會救她」

「幾多對，持續愛到幾多歲當生命，仍能為你豁出去。」內地一位男子陪伴患癌妻子6年，但其後對方因一次手術陷入昏迷狀態，半年間成為植物人，但丈夫選擇不離不棄，堅持每日到醫院照顧對方，希望有日能夠喚醒妻子。最終他成功用愛喚醒妻子，換來生命奇蹟，而妻子醒後第一句更是對丈夫說了一句「謝謝老公」。

綜合內地媒體 報道 ，內地男子鄧有採在2016年時認識了現時的妻子葉美迪，但對方在2017年不幸被診斷患有具侵襲性的腦癌「膠質瘤」，當時醫生告知其情況屬不樂觀。不過，鄧有採沒有因此放棄對方，更堅定地表示想與對方結婚，陪她走完在世界上的最後時光，讓她感受到即使生病了也可以被愛。

據報道，二人結婚後葉美迪病情相對穩定，其後更誕下了一名女兒。不過，到2022年時，葉美迪的病情突然惡化，更一度接受兩次手術，並在醫院深切治療部住了20多日，但情況未見好轉，加上丈夫亦為妻子醫病花光了所有積蓄，最終只好帶妻子回家共度最後時光。

手術昏迷半年成植物人

二人的故事感動不少人，不久後獲熱心人捐款，可以再次將妻子送往醫院接受治療。不過，妻子在一次手術期間陷入昏迷狀態，半年間成為植物人，但丈夫選擇不離不棄，每日到醫院照顧對方，希望有日能夠喚醒妻子，「哪怕只有0.1%的機會我都會救她，只想讓她活久一點。」

不離不棄照顧終喚醒妻子

最後，皇天不負有心人，昏迷半年的妻子終於醒來，她醒後的第一句話更是與對方說「謝謝老公」。而面對妻子醒來的鄧有採表示，自己目前只有兩個心願，一是他的老婆能夠健健康康的，二是他們的女兒能夠健康快樂地長大。二人故事被媒體報導後，感到了不少網民，更有人留言祝福他們二人能夠健康快樂。

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