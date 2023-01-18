患社交焦慮症 難復常？

據2005年的一個研究顯示，本港有3.2%人於過去一年符合社交焦慮症的診斷準則，他們因怕被批評、羞辱、出現尷尬情況等，而逃避參與社交場合。社交焦慮症患者會過分地擔心出醜人前，繼而在工作、學業、家庭、人際關係等受到影響，並感到巨大的情緒困擾。 患者在社交場合感到不自在時，會出現面紅、心跳快、顫抖、出汗等徵狀，而這些徵狀令他們更怕被別人發現和恥笑，繼而更加焦慮和出現更多徵狀，形成惡性循環。

青少年時期發病 精神科專科醫生陳君訥指，約半數社交焦慮症始於約11至20歲期間，此症可能令他們不敢上學，調查亦指大約三成人曾因此缺課，躲避在家。當他們長期不敢外出及拒絕上課，將大大影響身心發展。愈缺乏社交經驗及練習，就愈不能熟習社交技巧，繼而愈怕自己出醜。患者亦可能因而限制了工作選擇，例如只會選擇較少接觸人的工作，甚至不外出工作。另外，若患者常缺勤、害怕開會、報告、演講(presentation)等，也可能影響事業發展。「疫情期間要戴口罩、在家工作或上網課，對患者來說更有安全感。現時社會開始復常，患者或出現預期焦慮(anticipatory anxiety)，因想像到於日常社交中可能出現的負評或尷尬情況而焦慮不安，需要更長時間重新適應並克服。」 三大形成因素 社交焦慮症的形成通常有三大因素：生理、心理和環境因素。陳君訥解釋，「生理因素方面，當腦部負責處理情緒的區域如杏仁體、島葉等特別敏感、反應過大時，身體的『作戰或逃跑』反應以及焦慮反應亦會過大，較易有社交焦慮症。心理上，先天性格較內向、較難適應新情境的人，又或對自己的情緒了解察覺度不高，對負面情緒較壓抑及抗拒者，患有此症的風險亦較高。另外，社交焦慮症亦與某些思想謬誤有關，例如對別人中立、或不是明顯正面的反應或評價，立即過分詮釋為負面；只集中及放大某些負面的訊息；或對自己過分苛刻、負面等。最後是環境因素，有研究初步指社交焦慮症或與父母養育兒童時出現偏差行為有關，如因壓力而遷怒於小朋友、對小朋友過分保護或過分批判等。」

