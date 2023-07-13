患肝病30年多次昏迷 一個飲食改變有效控制肝腦病變

62歲男子罹患肝病長達30年，等待肝臟移植期間發現蛋白質攝取量太高無法代謝，體內氨濃度過高造成多次肝昏迷。台中慈濟醫院致力於推廣素食，營養師以植物性蛋白質替代動物性蛋白質為病人調整飲食，有效控制住肝腦病變，終於撐到肝臟移植而重獲新生。 專屬素食餐食 改善身體不適 器官移植中心主任鄭紹彬觀察病人氨濃度過高，轉請營養師介入後發現洪先生愛吃魚，但過高的動物性蛋白質攝取會使肝腦病變惡化，故營養師陳筠涵以植物性飲食為主，搭配病人所需營養設計專屬素食餐食，並24小時記錄飲食日誌，調整每日蛋白質及熱量的攝取量，試行半個月後，洪先生身體顯著改善，甚至能出院回家休養，等待肝臟移植。

肝昏迷應限制蛋白質攝取量 植物性蛋白質可加速代謝氨 氨是造成肝昏迷的主要因素之一，營養師陳筠涵建議，肝昏迷病人應限制蛋白質攝取量，最好控制在每日每公斤體重0.6至0.8公克。他表示，植物性蛋白質富含膳食纖維可促進排便，改善腸道菌叢，降低腸內有害菌孳生而產生過量的氨。此外，植物性蛋白質含有精胺酸可加速代謝氨，且含硫胺基酸比例較低，代謝後較不易引起肝性腦病變。