患肝病30年多次昏迷 一個飲食改變有效控制肝腦病變

62歲男子罹患肝病長達30年，等待肝臟移植期間發現蛋白質攝取量太高無法代謝，體內氨濃度過高造成多次肝昏迷。台中慈濟醫院致力於推廣素食，營養師以植物性蛋白質替代動物性蛋白質為病人調整飲食，有效控制住肝腦病變，終於撐到肝臟移植而重獲新生。
專屬素食餐食 改善身體不適
器官移植中心主任鄭紹彬觀察病人氨濃度過高，轉請營養師介入後發現洪先生愛吃魚，但過高的動物性蛋白質攝取會使肝腦病變惡化，故營養師陳筠涵以植物性飲食為主，搭配病人所需營養設計專屬素食餐食，並24小時記錄飲食日誌，調整每日蛋白質及熱量的攝取量，試行半個月後，洪先生身體顯著改善，甚至能出院回家休養，等待肝臟移植。
肝昏迷應限制蛋白質攝取量 植物性蛋白質可加速代謝氨
氨是造成肝昏迷的主要因素之一，營養師陳筠涵建議，肝昏迷病人應限制蛋白質攝取量，最好控制在每日每公斤體重0.6至0.8公克。他表示，植物性蛋白質富含膳食纖維可促進排便，改善腸道菌叢，降低腸內有害菌孳生而產生過量的氨。此外，植物性蛋白質含有精胺酸可加速代謝氨，且含硫胺基酸比例較低，代謝後較不易引起肝性腦病變。
健康飲食改善生活品質 順利等到大愛肝臟捐贈
洪先生出院後持續堅持少葷多素飲食，遵從醫師和營養師建議，多吃蔬菜水果、全穀雜糧和豆類，限制攝取肉類和高脂肪食物，確保蛋白質與熱量來源均衡。健康飲食不僅提供足夠營養也減輕肝臟負擔，讓他未再出現肝腦病變，大幅改善生活品質。一個半月後，洪先生幸運等到適合的大愛肝臟捐贈，鄭紹彬主任帶領醫療團隊執行長達10小時的移植手術，讓病人重獲新的人生。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】