情人節吃大餐避開高卡致肥陷阱？營養師揭16款主菜配菜熱量

情人節不少人都在餐廳用膳慶祝，但小心食物選錯食物會有致肥風險！有營養師指，情人節可以選擇到西餐廳用膳，並指出16款主菜和配菜的熱量，以供大家選擇配搭，以免吃得太多。

16款主菜配菜熱量 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，情人節選擇西餐不僅能增加儀式感，還能享受浪漫且健康的美食。她指出，牛扒、扇貝和沙律都是絕佳的原型食物。她列出16款主菜配菜熱量，讓大家方便搭配，以便控制熱量並確保營養均衡。 主要餐點熱量： T骨牛扒｜10oz｜697kcal

紐約客｜10oz｜567kcal

帶骨豬肋排｜320g｜551kcal

菲力牛扒｜10oz｜522kcal

三文魚扒｜300g｜487kcal

板腱牛扒｜10oz｜471kcal

肋眼牛扒｜10oz｜459kcal

雞腿扒｜199g｜426kcal

戰斧牛扒｜250g｜403kcal

烤豬扒｜165g｜342kcal

帶骨羊肋排｜140g｜273kcal 配菜熱量 酥皮濃湯｜一碗｜450kcal

紅酒｜240ml｜224kcal

雲尼拿雪糕｜100g｜223kcal

小餐包｜33g｜120kcal

凱薩沙律｜一碗｜115kcal

5招避免爆卡 營養師高敏敏提醒，配菜是許多人忽略的熱量雷區，如果選擇不當，可能會讓卡路里飆升。她列出5招教大家如何選擇： 1. 減少沙律醬 最好是完全不沾醬。如果忍不住，可以選擇清淡的醬汁，如油醋、和風醬或橄欖油，務必避開千島醬、凱薩醬和蜂蜜芥末等濃稠醬料。 2. 前菜選擇清蒸 選擇清蒸或烤製的食物，避免油炸或煎製等烹飪方式，這樣能減少油脂攝入。 3. 選擇清湯 優先考慮清湯，蔬菜湯是更佳選擇，應避免濃湯和酥皮等選項。 4. 主餐選擇低脂肉類 雞肉、蝦仁和龍蝦等都是低脂的選擇，若選牛肉，建議選擇板腱或牛胸脊肉等油花較少的部位，調味以海鹽和黑胡椒為主，避免濃厚的醬汁。 5. 飲料無糖為佳 選擇無糖或低糖飲品，避免鮮忌廉、奶精等高熱量選項。 營養師高敏敏建議，用新鮮水果替代飯後甜點，不僅能補充膳食纖維，還能增加維他命攝入。甜點和蛋糕部分則可淺嘗，或與伴侶分享，增進感情。

