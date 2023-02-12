情人節2023｜甜蜜蜜情人節 教你自製健康生朱古力

浪漫的情人節，想與愛人或摯友分享甜蜜？就送上親手製作的大熱甜點——生朱古力吧！今次的朱古力以豆腐代替鮮忌廉，變成一道較為健康的美食，而又可以保留柔軟順滑的口感。

三種基本材料

很多人以為生朱古力是指未經煮熟的朱古力，其實「生」是源於日文，生指的其實「新鮮」，只需要三種基本材料，包括調溫朱古力、鮮忌廉及可可粉，亦可按喜好加入牛油或酒精。但這種生朱古力，鮮忌廉含量相當高，加上朱古力的油脂和糖，多吃幾顆也對身體造成負擔。