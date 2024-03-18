情緒健康｜抑鬱症患者有「這些」症狀可能是躁鬱症！　未正確治療自殺風險恐倍增

根據台灣衛福部國人死因統計資料顯示，2022年自殺死亡人數較前一年增加，其中青少年族群自殺死亡率上升最多，心理健康司分析精神科共病(如：抑鬱、焦慮)是青少年自殺的原因之一。因此，及時發現身心疾病相關症狀，提供轉介、治療是青少年自殺防治中相當重要的一環。 然而「躁鬱症」常會先以抑鬱表現，再加上市民對躁症認知不足，求診陳述症狀時多會偏重在抑鬱。因此，臺北榮總精神醫學部部主任、臺灣生物精神醫學會理事長白雅美指出，過去國際文獻統計約有四分之一的躁鬱症患者會先被診斷為抑鬱症，平均約5至10年後轉換診斷為躁鬱症。

「這些」憂鬱症可能是躁鬱 未正確治療自殺風險增 彰化基督教醫院精神醫學部部主任陳力源表示，若躁鬱症患者沒有確定診斷，而以抑鬱症長期治療的話，除了治療效果不佳，其實還有可能會誘發躁症，隨之而來的自殺風險也會提高，有文獻指出躁鬱症自殺比例比抑鬱症高出10倍，而且他們會用更激烈的方式去執行自殺，因此自殺致死率也比抑鬱症更高。 尤其，青少年躁鬱症「混合型發作」的比例較多，不只有鬱期症狀，還會有部分焦慮、躁症的情形，診斷、治療困難度更高，相對風險也更高。陳力源主任分享，臨床個案中就有一位17歲高二女生，過去沒有躁症的情形，因此一直以抑鬱症合併焦慮治療。 後來這名個案躁期混合發作，有時會異常開心興奮地在家跳舞。不過，個案的家人覺得平常孩子病懨懨的、沒有情緒反應，現在反而變得很有活力，以為這是好事代表治療有進步，沒有判斷出這是躁症發作，隔沒多久這名高二女學生便出現自殺行為。

因此，青少年抑鬱症患者更要留意是否有可能為潛在的躁鬱症患者，白雅美提醒，如果抑鬱症患者出現以下情形，便要高度懷疑患者有可能是潛在的躁鬱症患者，包含： 抑鬱症治療效果不佳

無特殊外在因素突然發生的抑鬱症狀

早發的抑鬱症： 中學或大學時突然抑鬱的個案，經過追蹤發現後期轉換成躁鬱症的比例較高。 家族史： 若家人也有情緒不穩定、容易暴躁、動不動就發脾氣的情形，這時也要特別留意。 非典型症狀： 如果患者情緒抑鬱，但不像一般抑鬱症患者吃得少、睡得少、體重減輕，反而吃得多、睡得多、有暴食、體重過重／肥胖等，也會懷疑可能是躁鬱症患者。 有幻覺

抑鬱但發脾氣、衝動的狀況多

從小就有情緒起伏大的情形