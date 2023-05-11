情緒健康｜搏殺期上班族易患抑鬱症？

遇上不如意的事，情緒低落屬人之常情，精神科專科醫生何雅莉提醒，「假如負面情緒持續超過2星期，事情解決後仍無法排解情緒問題，便可能是抑鬱症的徵兆。」缺乏動力、對任何事物失去興趣、經常失眠及食慾不振等，都有可能與抑鬱症有關，一旦遇到這些情況便應多加留意。

港人的急促節奏聞名世界。為家庭、事業營營役役的同時，消耗的是時間、體力，甚至是精神健康。有初投身金融界的「打工仔」受職場競爭、工作壓力困擾，情緒終不勝負荷，患上抑鬱症。要助患者全方面重回正軌，改善情緒當然重要，而現時的新型藥物治療更可提升患者的動力和精神，患者可盡早恢復往常的生活。

藥物配合心理輔導

患者求醫時，醫生會評估患者的情緒、動力、睡眠及想法等，亦會詢問其病歷及家族病史，以判斷患者的嚴重程度，再商討合適的治療方案。抑鬱症一般以藥物及心理輔導作治療。傳統藥物如三環類抗抑鬱藥，透過調節神經傳導物質，以助改善情緒，不過患者服藥後容易感到疲倦及缺乏動力等，影響工作及生活。

助恢復動力

新型藥物如選擇性血清素回收抑制劑(SSRI)及血清素及去甲腎上腺素回收抑制劑(SNRI)，均有效改善情緒，幫助患者的生活盡快回到正軌，副作用亦比傳統藥物少。SSRI藥物可有效增加腦內血清素，以改善抑鬱；而SNRI藥物則能同時增加腦內血清素及去甲腎上腺素水平，助患者改善情緒、精神及動力。SNRI藥物的起效速度較快，服藥約2星期後便能見效。不過SNRI藥物亦有其副作用，例如感到噁心及便秘等，但大多副作用只維持1至2天，患者毋須過分擔心。

規律生活助身心健康

何雅莉分享有一名二十多歲初出茅廬的女患者，她從事金融業，工作壓力十分大及經常加班，加上與同事競爭激烈致關係欠佳。職場壓力及家庭的經濟負擔使她經常失眠、食慾不振及自信心低落，甚至上班時哭泣。她求醫後確診抑鬱症，需要用藥改善情況。她的情緒漸漸變得穩定，睡眠質素亦有好轉，但仍然缺乏動力，難以集中精神。於是轉用SNRI藥物，服藥1個月後已回復動力。何雅莉叮囑，「患者不應自行停藥，醫生會根據患者病情而調節藥物及其劑量，亦建議患者與醫生多溝通，定時保持聯繫，確保得到最適當的治療。」醫生建議大眾保持規律的生活習慣，如早睡早起及飲食均衡等，以維持身心健康。