情緒健康｜自己或者身邊人情緒出現問題點處理？點樣保持精神健康？情緒病治療有三大方向

學習正向思維：

人於遇上大小事時，思想謬誤

(cognitive bias)

不其然會自動浮現，如非黑即白的極端思想模式、災難化思想、以偏概全、過分武斷、選擇性留意負面訊息等。思想謬誤可以源於童年及過往經歷，可以是從身邊的人習染回來，亦可以是源於人的天性。思想謬誤令我們有偏執，不能客觀地看待、處理事情。這樣自然會影響我們的行為與情緒。因此意會自己的思想謬誤，並試試已另一角度詮釋事情，可以令我們更彈性、全面、客觀去面對人生十常八九的不如意。