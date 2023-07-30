情緒健康｜自己或者身邊人情緒出現問題點處理？點樣保持精神健康？情緒病治療有三大方向

疫情過後，生活好像逐步復常，但是大家的情緒反而未能復常，近期更接二連三出現因為情緒問題而輕生的個案。精神科專科醫生陳君訥就為大家講解如何面對情緒問題，以及治療的三大方向。
Q：當市民自覺自己情緒出現問題，應該怎樣處理？
有抑鬱焦慮的症狀徵狀並不等同有情緒病，畢竟唔開心、擔心是人之常情。
首先要留意病徵是否持續幾星期以上，並且是否影響日常生活，如無法如常上學、學習或無正常社交關係。這個情況下要找專業人士幫手。
如未到這程度，就學習如何去培養我們的情神健康。可嘗試做以下幾點。
- 學習正向思維：人於遇上大小事時，思想謬誤(cognitive bias)不其然會自動浮現，如非黑即白的極端思想模式、災難化思想、以偏概全、過分武斷、選擇性留意負面訊息等。思想謬誤可以源於童年及過往經歷，可以是從身邊的人習染回來，亦可以是源於人的天性。思想謬誤令我們有偏執，不能客觀地看待、處理事情。這樣自然會影響我們的行為與情緒。因此意會自己的思想謬誤，並試試已另一角度詮釋事情，可以令我們更彈性、全面、客觀去面對人生十常八九的不如意。例如，人一般會抗拒、排擠甚至災難化一些負面、失敗、逆境的狀況，認定是壞事，若將之視為學習、體驗人生的機會，用正面態度面對，過後會發覺自己的人生因為這些歷練而變得更成熟和完整。
- 多做正面行為：安排時間定時作息及運動。固定的運動，於生理上能幫助調節腦傳遞物質以維持精神健康。運動時訂出目標，完成後亦會產生成功感及正面情緒。安排固定時間參與社交閒娛活動，是生活上遇上不如意及情緒不好時很有效的緩衝區。
- 學習與負面情緒共存：接納及善用所有負面情緒，負面情緒是大腦給我們的訊號，若好好聆聽它，它會引導我們更能認清自己的需要與方向。負面情緒是需要時間去消化的，因此不用著急令它們立即消失。嘗試學習如何處之泰然去面對，繼續如常生活，提醒自己不要放大與集中悲情的感覺。多留意及欣賞身邊好的人和事、安排做自己喜歡的事情、找尋親友傾訴、定期的靜觀訓練都能幫助我們較容易過渡負面的情緒。
- 花時間栽培有質素的人際關係：哈佛大學一項研究，追蹤了 700多人發現，擁有緊密和正面的人際關係，與快樂有很大關連，所以要用時間經營緊密關係，增強及擴大朋友圈子。
- 過有意義的生活：制訂一些可達成的目標，盡力完成。學習新事物或技能、做義工幫助別人，助人同時也助己。
Q：作為患者的家人、朋友或同事，應該如何幫助患者？
- 身同感受，表達理解：專心投入聆聽患者的痛苦和困擾，令他們感到你正在用心地去嘗試明白理解他的情緒與困難。嘗試代入患者的處境，心情。不用急著安慰，不用急著講大道理或令患破涕為笑，適當地表達理解認同，已經很足夠。
- 沉默是金：家人朋友大多很關心患者，他們很想開導患者，助患者改變想法、衝破障礙，但當語氣、用辭、時機拿捏得不夠好，就會往往演變成說教，令患者誤會被責怪。
- 適當的陪伴：陪同患者做他們想做或要做的事情，陪伴患者做有益身心的活動，例如放鬆練習、靜觀練習、運動等，這有助增加他們學習抒緩情緒的動力，及令他們覺得被陪伴支持著。
- 提供資料：家人朋友可幫忙尋找有關精神健康、社區支援、治療輔導的資料予病者。有需要時，提醒及陪伴他們接受治療。
Q：西醫會如何治療？
因為情緒病是由生理、心理、壓力因素交織而成，所以治療都需要針對這三大方向。
- 生理因素：藥物能幫助增加腦神經傳遞物質的傳遞與運作，改善腦細胞的功能及幫助改善徵狀。
- 心理因素：輔導、心理治療能幫助我們梳理及消化情緒，亦能幫助我們學習更健康、彈性、客觀的思維與行為反應，以應對生活中的大小事。一些過往經歷或童年帶來的創傷、傷口亦可通過心理治療來撫平。
- 環境因素：我們要學習更好應對壓力及解決能力的方法，亦需學習如何與負面情緒共存的方法，如身心放鬆練習(如漸進式肌肉鬆弛練習)及靜觀訓練。
大部分病人經治療，病徵會大為改善，生活亦大概回復正常。長遠來說，情緒病是否維持長時間、是否復發，視乎引發抑鬱症、焦慮症的生理、心理、環境因素是否仍然存在。所以，重視精神健康，增加抗逆力對情緒病是有幫助的。