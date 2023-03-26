情緒問題｜抑鬱增中風風險 病後復原更難

別以為抑鬱症只是影響情緒的問題，其實它對患者的生活及工作等方面都可造成嚴重破壞，而最新研究更指抑鬱症會增加患者中風的風險，比無抑鬱症狀的人高46%，中風後也會較難康復。
調查逾二萬人健康狀況
該項刊載於《Neurology》的研究，共調查了來自32個國家近27,000名成年人的健康狀況，當約13,000人曾經中風。研究人員將中風人士的數據，與另一組背景相若但無中風的人士比較，所有人均需要完成一份心血管疾病風險評估問卷，以及參加者在一年內是否出現抑鬱症狀。
風險高四成半
結果顯示，約18%曾經中風的人有抑鬱症狀，比沒有中風的人為高，而按性別及年齡等因素調整後，有抑鬱症狀的人，發生中風的機率比沒有抑鬱的人高46%。其中若有4個或更多抑鬱症狀的人，面對的中風風險最高。此外，研究亦發現，雖然抑鬱症患者的中風程度不比其他人為嚴重，但他們康復的情況就比較差。
或與不健康行為有關
研究人員指出，抑鬱症患者應尋求治療，因為數據顯示若患者有接受適當的治療，則中風風險則與常人無異。雖然研究未能找出為何抑鬱症會令中風風險上升，但過去研究提及抑鬱症患者較容易有吸煙等不健康行為，導致身體受到影響，加上抑鬱症與較大的壓力有關，而壓力上升可增加體內的炎症情況，都是影響腦血管健康的原因。
世衛的數字顯示，全球超過5%的成年人受抑鬱症狀困擾，即全球有近三億人出現抑鬱情緒、自覺無用、對事物失去興趣、難以集中，甚至有自毀念頭，亦可產生疲倦、食慾不振、頭痛、腸胃問題及慢性痛症等生理症狀，而女性患者比男性為高。