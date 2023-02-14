情緒問題｜重度抑鬱險尋死 rTMS重拾正常生活

rTMS對於重度抑鬱症的治療效果不錯，患者通常在做完一至兩個療程，抑鬱症狀就有一定程度的改善。

一名36歲單親媽媽因罹患重度抑鬱症接受治療，但因藥物嚴重副作用，不但整日昏沉，且常伴隨噁心嘔吐而難以正常工作，在精神科醫師的建議下，改以經顱磁刺激術(簡稱rTMS)的方式來治療重度抑鬱症後，抑鬱症狀大輻改善，現已慢慢脫離藥物，逐漸回到正常生活。

與抑鬱症搏鬥 抗鬱藥物無效

劉小姐二年前因丈夫外遇而離婚，離婚後的她大受打擊，再加上當時疼愛她的奶奶也剛好過世，整個人的情緒開始變得低落，她表示當時連遺書都寫好，甚至還把小孩託給妹妹照顧。幸好妹妹十分機警，半哄半勸之下帶去就醫，勸她為小孩著想，劉小姐才開始了跟抑鬱症的摶鬥之路。

然而劉小姐的「抗鬱之路」走得並不順利，她剛開始服用抗抑鬱藥物時，雖然抑鬱暫時緩解，但嚴重的副作用讓她整天昏沉、噁心嘔吐，不但無法工作，連接送小孩上下學都變得困難。更令劉小姐挫折的是，醫師也曾嘗試以其他藥物緩解抑鬱症狀，但效果卻不如之前的藥物，讓她的抗鬱之路走得相當艱辛。