情緒崩潰身邊人點樣幫？忌「鬥慘」/「叫人堅強」 醫生教12步做「心理急救員」

如何可以幫助身邊情緒不穩的人？有醫生指，如果親友不幸是火災事件中的受影響人士，出現情緒崩潰的狀態，身邊的人最緊要是作出陪伴，穩定對方情緒，並作出良好溝通，不應以「鬥慘」或「叫人堅強」否定或比較方式安慰他人。醫生指出，如果是身邊的人出現這種情緒，有12種方法可以為他人進行心理急救。