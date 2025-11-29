情緒崩潰身邊人點樣幫？忌「鬥慘」/「叫人堅強」 醫生教12步做「心理急救員」

如何可以幫助身邊情緒不穩的人？有醫生指，如果親友不幸是火災事件中的受影響人士，出現情緒崩潰的狀態，身邊的人最緊要是作出陪伴，穩定對方情緒，並作出良好溝通，不應以「鬥慘」或「叫人堅強」否定或比較方式安慰他人。醫生指出，如果是身邊的人出現這種情緒，有12種方法可以為他人進行心理急救。
情緒崩潰身邊人點樣幫？
精神科專科醫生傅子健在其instagram上分享指，一旦是身邊的人出現以上面對創傷和壓力的情境情緒時，每個人都有潛力成為他人的心理急救員。以下是一些專業建議，幫助穩定他人的情緒以及有效地進行溝通。
穩定情緒的第一步
1. 陪伴而非追問
- 許多人因失去聯繫或家園而感到焦慮與恐懼。應避免急於追問細節，首要任務是讓他們感受到「有人的支持」。
2. 提供安全感
- 提醒他們目前安全無虞，並讓他們了解救援和政府支援正在進行，以減緩他們的無助感。
3. 基本的生理支持
- 遞水、陪伴或協助處理小事等微小行為，能有效傳遞關懷與支持。
溝通方式
1. 傾聽優先於建議
- 允許他們自由表達情緒，避免急於提供「解決方案」。
2. 避免否定或比較
- 切勿言及「別人更慘」或「你應該堅強」，以免讓他們感到情緒不被理解。
3. 使用肯定性的語言
- 以如「你已經非常努力了」或「這些感受是合理的」等語句進行鼓勵。
幫助調整
1. 建立簡單的日常秩序
- 幫助他們安排庇護中心的日常生活，例如固定時間用餐與休息，以減少混亂感。
2. 促進連結專業支援
- 鼓勵他們與社工或心理學家交流，防止他們獨自承擔壓力。
3. 分散注意力
- 在適當的時機，陪伴他們參加輕鬆的活動，如交談或散步，幫助暫時緩解焦慮。
作為親友的角色
1. 情緒容器
- 成為他們的「安全出口」，讓他們能夠安心表達情感。
2. 橋樑角色
- 協助他們與官方、社工及醫療單位建立聯繫。
3. 穩定力量
- 保持冷靜，避免散播未經證實的信息，為他們提供穩定的支持。
傅醫生指，透過這些方法，有效協助身邊的人渡過艱難時刻，促進彼此的心理健康。