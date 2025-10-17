乳癌康復者陳小姐戰勝病魔後，卻陷入更深的恐懼：「擔心復發，覺得自己連累女兒，失眠、焦慮接踵而來。」在情況惡化前，她及時尋求催眠治療，透過呼吸練習穩定情緒，並在專業引導下釐清憂慮，避免情緒問題進一步影響日常生活。

精神健康問題不容忽視，及早介入是避免情緒困擾惡化的關鍵。精神科專科醫生葉沛霖指出，「社會標籤與誤解常令患者延誤求醫，而輪候公營服務時間漫長，導致問題加劇，可能會令病徵惡化發展成更嚴重的心理健康問題。」

療癒喪偶之痛

經歷伴侶離世的Amy(化名)，在巨大哀傷中迷失自我：「他走後，我的世界崩塌了。但當時精神科覆診仍須等候。」在關鍵時刻接受催眠治療，讓她得以表達情感、釋放壓力，在等候正式醫療期間穩定情緒狀況。「在催眠過程中，我能表達對伴侶的思念，學會帶著愛與回憶前行，情緒得到釋放。」

專業協作見成效

催眠是及早介入的手段之一。催眠治療師林雲峯表示，「催眠治療的定位在於情緒之後，用藥之前。」透過引導放鬆狀態，不僅能減輕伴隨的身體症狀，更能促進當事人對自身問題的理解，從而實現情緒的釋放與調整，並在需要時轉介其他專業醫療。葉沛霖強調，及早介入情緒問題能有效防止影響工作表現及社交能力，呼籲大眾正視情緒警號，善用各種專業資源。