大眾對情緒病的認識雖有增加，可是亞洲精神藥理協會最近一項問卷調查發現，不少人仍然未能諒解患者，以為他們工作能力較差。然而，這些誤解反令患者造成壓力，對其工作影響更大。 精神科專科醫生王明爍表示，本港每5人中便有一人在一生中受到不同程度的情緒病困擾，常見有抑鬱症、驚恐症、社交焦慮症等。患者除情緒上的症狀，也可能引起身體不適，如頭痛、失眠等。「近年研究顯示，除了性格、成長經歷及環境因素外，腦部化學傳遞物質失衡，如血清素、去甲腎上腺素、多巴胺、谷氨酸等，也是重要成因。這些物質失衡會令腦部控制情緒部分的神經網絡萎縮，繼而引發徵狀。」

大眾仍有誤解 亞洲精神藥理協會的網上調查訪問了174名市民、106名醫生及60名患者。結果發現59%患者不願意向同事或上司透露自己病情，原因是被認為會於工作期間情緒不穩、工作能力較差，以及情緒突然爆發會有攻擊性等；而八成市民也的確認為患者工作能力會受影響。八成醫生則相信這些歧視會影響患者病情，例如因為壓力，令精神變差、病徵加重，進而工作表現下滑、社交更退縮，甚至拒絕或減少覆診、自行減藥等。近七成患者曾因病情被質疑工作能力，逾半更因而被辭退、調職、減薪等。56.7%患者更認為僱主的友善程度未如理想，顯示大眾對患者的認知及接受程度仍有待改善。 情緒病可痊愈 王明爍強調，情緒病與其他疾病一樣，只要接受適當治療，病情可以控制、痊愈及預防。心理治療如認知行為治療、壓力管理等，可學習應對技巧，使同一件事對患者造成的打擊減少，降低發病機率。另外亦有藥物治療，讓腦部中血清素等的化學物質回復平衡，從而減低焦慮、煩躁。「隨抗抑鬱藥物發展，由以往有口乾、便秘等副作用，進展成副作用減少，近年藥物更可調節其他5HT受體，有改善睡眠、增加集中力等作用。」