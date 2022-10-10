大眾對情緒病的認識雖有增加，可是亞洲精神藥理協會最近一項問卷調查發現，不少人仍然未能諒解患者，以為他們工作能力較差。然而，這些誤解反令患者造成壓力，對其工作影響更大。
精神科專科醫生王明爍表示，本港每5人中便有一人在一生中受到不同程度的情緒病困擾，常見有抑鬱症、驚恐症、社交焦慮症等。患者除情緒上的症狀，也可能引起身體不適，如頭痛、失眠等。「近年研究顯示，除了性格、成長經歷及環境因素外，腦部化學傳遞物質失衡，如血清素、去甲腎上腺素、多巴胺、谷氨酸等，也是重要成因。這些物質失衡會令腦部控制情緒部分的神經網絡萎縮，繼而引發徵狀。」
大眾仍有誤解
亞洲精神藥理協會的網上調查訪問了174名市民、106名醫生及60名患者。結果發現59%患者不願意向同事或上司透露自己病情，原因是被認為會於工作期間情緒不穩、工作能力較差，以及情緒突然爆發會有攻擊性等；而八成市民也的確認為患者工作能力會受影響。八成醫生則相信這些歧視會影響患者病情，例如因為壓力，令精神變差、病徵加重，進而工作表現下滑、社交更退縮，甚至拒絕或減少覆診、自行減藥等。近七成患者曾因病情被質疑工作能力，逾半更因而被辭退、調職、減薪等。56.7%患者更認為僱主的友善程度未如理想，顯示大眾對患者的認知及接受程度仍有待改善。
情緒病可痊愈
王明爍強調，情緒病與其他疾病一樣，只要接受適當治療，病情可以控制、痊愈及預防。心理治療如認知行為治療、壓力管理等，可學習應對技巧，使同一件事對患者造成的打擊減少，降低發病機率。另外亦有藥物治療，讓腦部中血清素等的化學物質回復平衡，從而減低焦慮、煩躁。「隨抗抑鬱藥物發展，由以往有口乾、便秘等副作用，進展成副作用減少，近年藥物更可調節其他5HT受體，有改善睡眠、增加集中力等作用。」
多分享保精神健康
要維持精神健康，不妨多向他人分享自己的想法和憂慮，有助疏導情緒；醫學上已證明維持運動習慣有益精神健康，均衡飲食及充分休息同樣重要；當出現極端想法或情緒突然低沉，應盡快向專業人士求助。王明爍補充，「患者應戒煙酒，並按醫囑用藥，因為腦部神經網絡恢復需時，徵狀緩解並不於完全康復，不能立即停藥，對藥物有任何疑慮應先與醫生商討。」
理解陪伴是良藥
曾患抑鬱症的Kate，回想讀書時期，因有情緒困擾向社工反映，卻被標籤為有情緒問題的人；於零售業工作時向僱主坦白有情緒病，但不會影響工作，僱主表面表示理解，背後卻向其他同事表明擔心她會罵客人、經常請假。Kate經過兩年治療，現時已毋須用藥，並於精神健康相關的NGO工作。她認為NGO對情緒病康復者接受程度較高，亦希望大眾好好照顧自己情緒，理解和陪伴都是良藥。