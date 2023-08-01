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健康
2023-08-01 16:40:57

情緒病｜呼吸都可減壓 感壓力焦慮可做腹式呼吸法

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情緒｜呼吸都可減壓 感壓力焦慮可做腹式呼吸法

感到壓力過大時，其實可以嘗試用呼吸來緩解。

感到壓力過大時，其實可以嘗試用呼吸來緩解，深呼吸有放鬆身心的功效。常見的呼吸方式有胸腔式呼吸及腹式呼吸，如果長期用胸腔式呼吸，很容易會令煩躁不安的感覺持續，如果壓力很大時，不妨試試腹式呼吸法吧！

情緒｜呼吸都可減壓 感壓力焦慮可做腹式呼吸法

腹式呼吸是改善身體壓力反應的重要技巧。

胸腔式呼吸及腹式呼吸

想知道平時習慣使用胸腔式呼吸及腹式呼吸，只要將兩隻手分別放在胸口及腹部上，然後呼吸幾次，感受呼吸時哪一隻手感受到的起伏比較大，如果胸口的起伏較大，代表你平時習慣用胸腔式呼吸，如果腹部的起伏較大，即腹式呼吸為你的慣用呼吸法。

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情緒｜呼吸都可減壓 感壓力焦慮可做腹式呼吸法

控制呼吸可減輕壓力及焦慮。

腹式呼吸的好處

有精神科醫生指出，腹式呼吸是改善身體壓力反應的重要技巧，不但可緩解心搏過快、換氣過度等身體症狀，亦可中斷過度擔憂的想法。過去亦有研究指出，控制呼吸可減輕壓力及焦慮，並影響大腦功能，令我們可控制情緒。

情緒｜呼吸都可減壓 感壓力焦慮可做腹式呼吸法

如果壓力很大時，不妨試試腹式呼吸法吧！

如何進行腹式呼吸

  1. 一個舒適的位置坐下
  2. 下時背部緊靠著椅背，雙腳平放地面
  3. 開緊身的衣物
  4. 關掉響鬧裝置
  5. 將一隻手輕輕放在腹部上
  6. 合上雙眼，將注意力集中在腹部
  7. 而緩慢地用鼻吸入一口氣，這時會感受到腹部自然膨脹
  8. 用嘴巴緩慢地將氣呼出，並用手感受腹部下凹
  9. 將氣呼盡後再吸第二口氣
  10. 重複步驟79，進行510
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