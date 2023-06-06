情緒病｜大學生抑鬱比例高 4貼士與自己和解

年輕人由中學階段踏入大學生活，需要經歷學習環境和模式、人際和家庭關係、經濟等全方位轉變，較易引發如抑鬱焦慮等情緒病；本身個性內向、想法負面、有完美主義和有飲酒吸煙濫藥習慣更是高危一族。要有效治療抑鬱焦慮問題，服藥之外，還得解開患者心理和壓力困局。
精神科專科醫生陳君訥表示，早於二十多年前，有本地研究指15至24歲年輕人焦慮抑鬱的情況，在所有年齡組別中位列榜首。2018年一項本地問卷調查亦顯示，大學生出現中度或以上程度抑鬱徵狀以及焦慮徵狀的比率分別為27%和20%，與2015年本港一般精神病(意指抑鬱症及不同種類的焦慮症)患病率調查的13.3%結果相比，大學生情緒問題值得社會關注。
徵狀於年輕時期出現
事實上，不少精神病的徵狀早於年輕時期已出現，大學生的身份轉變，由學生過渡到成人，無形中增添了不少壓力，容易誘發情緒問題。以學習模式轉變為例，中學學習模式較被動，有明確考試範圍，著重操卷，追不上進度可補習；大學訓練的是主動性，要自己找解決方法，亦沒有補習輔助。
人際關係方面，尤其到外地升學的大學生，最初未認識到新朋友亦未熟習環境，易感到孤獨。即使在香港，升大學後面對全新環境、新的同學，而且課堂以大班講課為主，較難與同學熟絡。有些年輕人亦在大學階段初嘗戀愛滋味，未必夠成熟處理情侶之間問題。另外，有些同學要借政府資助攻讀大學，或要做兼職賺取生活費，都是前所未有的體驗。有些人甚至有機會接觸毒品和酒，均會增加出現情緒不穩的風險。
服藥有適應期
陳君訥指，情緒病患者服食抗抑鬱藥後，徵狀會有明顯改善，「服食抗抑鬱藥後出現嚴重副作用的風險很低，服藥首一星期，病人或出現緊張、焦慮不安或無胃口等未能適應的徵狀，但適應過後會慢慢改善。」事實上，抑鬱病本身帶給病人的困擾，比身體不適更大，因此積極治療才是走出抑鬱症的唯一出路。
4貼士守護精神健康
要守護精神健康，醫生提出以下幾個貼士：
一、 正向思維
人一般會抗拒、排擠甚至災難化負面、失敗、逆境的狀況，認定是壞事；若將之視為學習、體驗人生的機會，用正面態度面對，過後會發覺人生因這些歷練而變得更成熟和完整。
二、 多做正面行為
安排時間定時作息及運動。培養運動習慣，能幫助調節腦傳遞物質以維持精神健康。運動時訂出目標，完成後亦會產生成功感及正面情緒。安排固定時間參與社交閒娛活動，是遇上不如意及情緒不好時很有效的緩衝區；定期的靜觀訓練亦令人較易接受或過渡負面情緒。
三、著重人際關係連結
哈佛大學研究發現，擁有緊密和正面的人際關係，與快樂有很大關連，所以要用時間經營緊密關係，增強及擴大朋友圈子。
四、過有意義的生活
制訂一些可達成的目標，盡力完成。學習新事物或技能、做義工幫助別人，助人同時也助己。
網上工具自我評估
醫生提醒，有抑鬱徵狀並不等同有抑鬱症，抑鬱症首先要留意病徵是否持續兩星期以上，並且是否影響日常生活，如無法如常上學、學習或無正常社交關係。此外，亦要視乎病徵數量及程度是否符合抑鬱症定義，市民可參考醫務衛生局相關網上工具自我評估(網址：https://www.dhc.gov.hk/tc/depression_questionnaire.html)，有任何疑問，應向專業人士求助。