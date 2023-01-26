情緒｜研究：情緒病患者做好事 可療愈自己

抑鬱症及焦慮症等情緒精神問題，在現代都市愈來愈常見，患者往往需要透過藥物及輔導等才能走出困境。最新研究更發現，情緒病患者若多做善事和好事，可以達到治愈自己的效果，原因是行善可以幫助患者感受到與他人的連繫，從而帶來改善效果。

比較三組患者療效

該項於《The Journal of Positive Psychology》發表的研究，涵蓋122名患有中度至重度的抑鬱、焦慮和壓力等症狀的人士。他們初分為三組，其中兩組分別接受認知行為治療的促進社交活動及認知重新評估，前者需要在每星期進行兩天社交活動，後者則每周有兩天由專業人士進行識別消極思維的輔導。至於第三組患者則要每周有兩天、每日做三次好事，即任何有益於他人或使他人快樂的行為，例如主動接送朋友、向朋友說出鼓勵的說話等。