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健康
2023-12-06 04:29:51
日報

惡性胃出口阻塞 新手術助恢復消化道功能

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中大醫學院 陳詩瓏 張源斌 葉瀚智

(左起)陳詩瓏、張源斌及葉瀚智。

惡性胃出口阻塞是指因癌症而導致胃部或十二指腸出口出現阻塞，令患者不能進食，生活質素大為下降。中大醫學院率先採用「超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術(EUS-GE)」，以近乎無創的方式吻合患者的胃和小腸，恢復消化道功能。
 

EUS-GE 超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術

EUS-GE另覓接駁胃和腸的位置，避免再次被腫瘤阻塞。

 中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智醫生表示，胃癌、十二指腸癌、胰臟癌都可能引致惡性胃出口阻塞，屬常見的癌症併發症之一，「2021年胃癌及胰臟癌便造成逾1,500個死亡個案，而每年也有超過500個患者出現胃出口阻塞，引致嚴重嘔吐、進食不良、腹脹和營養不良問題。」

傳統支架或再次阻塞

傳統治療惡性胃出口阻塞有兩種方法，首先是內鏡十二指腸金屬支架置入術，直接於腫瘤位置放入支架撐開一條通道讓食物通過。葉瀚智指，「此方法臨床成功率高，不過十二指腸位置彎曲，支架未必可完美打開；而腫瘤日後也可能再侵蝕到支架通道內，或需要再做治療。」另一方法則為胃腸搭橋手術，屬微創手術，將胃及小腸接駁，繞過腫瘤部分。惟患者須全身麻醉，對於晚期癌症病人來說負擔大，容易出現併發症。

EUS-GE 超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術

十二指腸金屬支架(左)及EUS-GE使用的啞鈴狀支架。

新手術康復快

至於超聲波內窺鏡引導胃腸繞道術(EUS-GE)則使用啞鈴狀的支架，透過內窺鏡簡單建立胃和腸道的連接口，同樣繞過腫瘤部分。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏醫生解釋手術過程，「我們會先放入導管，穿過胃及腫瘤位置到達小腸，然後會為兩個小氣球充氣，並於兩個氣球之間灌入藍色液體，令小腸膨脹。內窺鏡此時就會進入胃部，並刺穿胃和小腸，先放置啞鈴狀支架的一半到小腸一邊，然後拉起小腸令其緊貼胃部，最後再放出支架便完成。如果有藍色液體從支架的孔洞流出，便可確定支架位置正確。」

EUS-GE的好處是，由於支架設於腫瘤以外位置，復發性阻塞的風險較低；手術時間約15至30分鐘，術後第二天便可進食，康復期比傳統手術快。

再治療比率大幅減低

中大研究團隊與多個國家醫療中心合作研究，比較EUS-GE及十二指腸金屬支架置入術的成效，共有97個患者隨機接受兩種療法之一，中大醫學院外科學系教授張源斌指出，「研究結果表明，兩種治療方法的技術成功率及臨床成功率相若，均高於九成。術後留院中位數則EUS-GE較短，只需4日；術後6個月需再接受治療的比率方面，EUS-GE只有4%，比十二指腸金屬支架置入術的29%大幅減低。一個月胃出口阻塞指數亦由EUS-GE佔優，達2.4分，2分以上代表可進食軟餐；十二指腸金屬支架置入術有1.9分，較適合流質食物。」

研究團隊已為過百名威院病人完成EUS-GE手術，成功率逾九成半，並希望此手術日後可以更普及使用。

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