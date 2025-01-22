惱人壁癌不止難看 吸入粉塵霉菌還有「這些影響」！免疫力差者更要當心

香港氣候潮濕，又或出現窗台滲水困擾，導致牆面出現大片壁癌，不僅破壞房屋美觀，連帶帶來的粉塵、霉菌、細菌等更可能影響健康！臺北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌醫生就表示，壁癌主要會引起呼吸道問題，雖然不至於造成重大危害，但仍會帶來不適症狀；對於免疫力低下的族群，則有造成肺部感染的可能，請大家還是要小心注意。
咳嗽、氣喘不停？可能是「壁癌」惹禍！還有這些影響一次看
當牆面出現壁癌，代表牆壁內已有水分滲透，一般都會造成斑駁及粉塵掉落。楊振昌醫生指出，這些粉塵雖然顆粒較大，通常會在進入上呼吸道前就在鼻腔被攔截，但如果吸入過量，仍可能刺激呼吸道並引起發炎症狀。此外，牆面濕氣過重，也會導致霉菌和細菌的孳生。楊振昌醫生說明，人體吸入這些霉菌和細菌後，主要可能導致呼吸道過敏，出現咳嗽、氣喘等症狀。由於過敏是身體對外來物質的免疫反應，只要身體對這些外來物有記憶，即使吸入量不多也可能引發症狀。
楊振昌醫生進一步表示，若霉菌和細菌進入肺部大量繁殖，更有造成肺部急性感染的機率，對於免疫功能相對較弱的族群而言，例如年紀比較小的孩童、年長者、正在進行化療的癌友，或是自體免疫疾病患者等，是一大健康威脅。如果長期身處於有壁癌的環境中，會使得上述健康問題出現的風險升高。即使機率較低，吸入過多粉塵、細菌，還是有可能損害肺部，導致慢性發炎或肺部纖維化。
清除壁癌注意清潔劑使用！保持空間通風 味道散去前勿逗留
臨近過年，不少人可能想趁著大掃除時自行處理壁癌。楊振昌醫生提醒，常用的漂白水、酒精等清潔用品，若使用不當也有可能造成傷害。高濃度酒精接觸皮膚可能引起發炎，而漂白水則會刺激呼吸道，導致咳嗽、呼吸不順等不適症狀，若不慎觸及眼睛或皮膚，也會造成發炎。此外，有人會使用強鹼或強酸來清除壁癌。楊醫生指出，這些物質具有危險性，碰到皮膚會造成腐蝕，吸入則會刺激呼吸道，造成呼吸道發炎、腫脹，可能導致呼吸困難甚至缺氧，因此不建議自行使用這類物質處理壁癌。
楊振昌醫生表示，若壁癌面積小，還能自行處理；但大面積壁癌則建議還是尋求專業人員協助，除了可以找出牆壁滲水的根本原因，徹底根除壁癌外，也能降低清潔劑使用不當的風險。楊醫生也提醒，無論是自行處理或委託專業人員，處理後必須保持空間通風乾燥；在異味完全散去之前，應避免在該空間逗留，以免過度吸入有害物質，對健康造成影響。
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