惱人壁癌不止難看 吸入粉塵霉菌還有「這些影響」！免疫力差者更要當心

臺北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌醫生就表示，壁癌主要會引起呼吸道問題，雖然不至於造成重大危害，但仍會帶來不適症狀。

香港氣候潮濕，又或出現窗台滲水困擾，導致牆面出現大片壁癌，不僅破壞房屋美觀，連帶帶來的粉塵、霉菌、細菌等更可能影響健康！臺北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌醫生就表示，壁癌主要會引起呼吸道問題，雖然不至於造成重大危害，但仍會帶來不適症狀；對於免疫力低下的族群，則有造成肺部感染的可能，請大家還是要小心注意。

咳嗽、氣喘不停？可能是「壁癌」惹禍！還有這些影響一次看

當牆面出現壁癌，代表牆壁內已有水分滲透，一般都會造成斑駁及粉塵掉落。楊振昌醫生指出，這些粉塵雖然顆粒較大，通常會在進入上呼吸道前就在鼻腔被攔截，但如果吸入過量，仍可能刺激呼吸道並引起發炎症狀。此外，牆面濕氣過重，也會導致霉菌和細菌的孳生。楊振昌醫生說明，人體吸入這些霉菌和細菌後，主要可能導致呼吸道過敏，出現咳嗽、氣喘等症狀。由於過敏是身體對外來物質的免疫反應，只要身體對這些外來物有記憶，即使吸入量不多也可能引發症狀。

楊振昌醫生進一步表示，若霉菌和細菌進入肺部大量繁殖，更有造成肺部急性感染的機率，對於免疫功能相對較弱的族群而言，例如年紀比較小的孩童、年長者、正在進行化療的癌友，或是自體免疫疾病患者等，是一大健康威脅。如果長期身處於有壁癌的環境中，會使得上述健康問題出現的風險升高。即使機率較低，吸入過多粉塵、細菌，還是有可能損害肺部，導致慢性發炎或肺部纖維化。