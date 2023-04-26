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健康
2023-04-26 11:32:02

想和陽光玩遊戲？3個防曬貼士拒絕皮膚癌埋身

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防曬

在電影中飾演「狼人」的曉治積曼(Hugh Jackman)，自 2013 年確診患基底細胞皮膚癌後，經過治療仍多次復發，日前因為一張鼻頭貼膠布的照片，引起皮膚癌再現的猜測。皮膚癌與紫外線有密關係，尤其是陽光猛烈的夏季即將到臨，防曬功夫絕不能疏忽！

 

提防紫外線

過去防曬被認為是愛美行為，原因是經常照曬太陽會加速皮膚老化，帶來鬆弛、皺紋和色斑等問題，但實際上更重要是提防紫外線對健康造成的威脅，因為基底細胞癌及黑色素瘤等皮膚癌，成因往往是接觸過量紫外線所致。

紫外線

UVA和UVB會對皮膚造成不同傷害。

3個貼士

如何做防曬才能夠對抗紫外線傷害？醒你以下3個防曬貼士，幫助維持皮膚健康：

  1. 防曬是全年無休：對皮膚有害的紫外線包括UVA 和 UVB，其中 UVA在陽光較弱的冬季和陰天依舊能傷害皮膚，所以防曬是全年都不可以放鬆的工作，而且應從小開始。
  2. 防曬產品要搽夠：謹記要根據防曬產品的指示，塗抹足夠的乳霜才能得到足夠的防曬力，並且要定時補搽。
  3. 避免正午時分外出：即使塗了防曬霜也不等於可以無視陽光的威脅，因為再強的防曬產品也只能提供部分保護，最好還是盡量避開猛烈的陽光，尤其是正午最曬的時間，若要出外也應撐傘、戴闊邊帽及穿著有防曬功能的衣服。
UV傘

正午外出時，除搽防曬，還應撐傘、戴闊邊帽及穿著有防曬功能的衣服。

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