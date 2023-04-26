想和陽光玩遊戲？3個防曬貼士拒絕皮膚癌埋身

在電影中飾演「狼人」的曉治積曼(Hugh Jackman)，自 2013 年確診患基底細胞皮膚癌後，經過治療仍多次復發，日前因為一張鼻頭貼膠布的照片，引起皮膚癌再現的猜測。皮膚癌與紫外線有密關係，尤其是陽光猛烈的夏季即將到臨，防曬功夫絕不能疏忽！

提防紫外線

過去防曬被認為是愛美行為，原因是經常照曬太陽會加速皮膚老化，帶來鬆弛、皺紋和色斑等問題，但實際上更重要是提防紫外線對健康造成的威脅，因為基底細胞癌及黑色素瘤等皮膚癌，成因往往是接觸過量紫外線所致。