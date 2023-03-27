想有一口亮白牙齒 先了解刷牙6個迷思

我們從小被教導要早晚刷牙，以維持口腔和牙齒健康。但單是刷牙又是不足夠？刷牙又真的放入口刷幾下就夠？今次就跟大家分享6個刷牙的迷思，以後就可以將牙刷得更好？
1. 早上要先刷牙才吃早餐嗎？
不少人都覺得起床後，若未刷牙便吃早餐，就會把口腔內的細菌吃進肚，導致病從口入。其實細菌在腸胃的酸性環境中難以生存，所以刷牙先還是吃早餐先不用過於緊張，更重要是睡前一定要刷牙，以免細菌在口中過夜及增生。
2. 只要刷牙就夠清潔？
牙齒外露部分有三面，很多人卻可能會疏忽咬合面或舌側面，而牙刷應上下刷，亦不能太大力，否則會讓牙齦受到刺激而出現萎縮。
3. 餐後要漱口嗎？
飯後要使用含氟牙膏刷牙才能減低蛀牙風險，若單用清水漱口或不用牙膏刷牙，都屬於無效的潔牙方式。
4. 牙膏泡沫要即時吐出嗎？
刷牙後留在口腔的泡沫，有些人會直接吐出，有的則喝一口水後大力吐掉，原來刷牙後含住泡沫一會兒，可以讓牙齒吸收更多牙膏中的氟，然後才用水輕力漱口便可。
5. 一定要用牙縫刷嗎？
牙縫刷可以幫助清潔牙刷難以處理的位置，使用牙線亦可以達到同樣效果。
6. 如何選擇牙刷刷毛？
很多人覺得硬毛牙刷的清潔力較佳，但根據國際建議，牙刷刷毛宜軟不宜硬，刷毛太硬會對牙肉造成過多的刺激及傷害。