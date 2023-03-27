想有一口亮白牙齒 先了解刷牙6個迷思

我們從小被教導要早晚刷牙，以維持口腔和牙齒健康。但單是刷牙又是不足夠？刷牙又真的放入口刷幾下就夠？今次就跟大家分享6個刷牙的迷思，以後就可以將牙刷得更好？

1. 早上要先刷牙才吃早餐嗎？

不少人都覺得起床後，若未刷牙便吃早餐，就會把口腔內的細菌吃進肚，導致病從口入。其實細菌在腸胃的酸性環境中難以生存，所以刷牙先還是吃早餐先不用過於緊張，更重要是睡前一定要刷牙，以免細菌在口中過夜及增生。

2. 只要刷牙就夠清潔？

牙齒外露部分有三面，很多人卻可能會疏忽咬合面或舌側面，而牙刷應上下刷，亦不能太大力，否則會讓牙齦受到刺激而出現萎縮。

3. 餐後要漱口嗎？

飯後要使用含氟牙膏刷牙才能減低蛀牙風險，若單用清水漱口或不用牙膏刷牙，都屬於無效的潔牙方式。