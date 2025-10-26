想減肚腩？健身必做8件事

健身時，肌肉會需要更多血流，以運送營養及修補肌肉微少損傷。身體的脂肪酸也會走入血液以備不時之需，但它們最終會消耗掉，還是重返脂肪細胞，就看你在運動時有沒有做這8件事。

1. 以短時間、高強度運動作為完結訓練 用5至15分鐘，做一些大肌肉的運動，例如推雪橇、壺鈴擺盪、深蹲跳、波比跳等。不是要「榨乾」最後一滴能量，而是身體消耗大量醣原之後，做這些去燃燒額外卡路里及增加一點代謝壓力，以多消耗脂肪。

2. 漸進式負荷 漸進式負荷即定時增加肌肉的壓力，讓它持續成長。更多的肌肉代表平日會消耗更多熱量，更易減脂。研究指每次健身都記錄重量、次數和組數的人，增肌成效會比沒有做記錄的人好，後者多會停留了在「維持」階段，較難進步。 3. 計劃運動後的第一餐 雖然研究已證實，運動後肌肉蛋白合成窗口會維持最少幾小時，一整天內攝取足夠蛋白質就不會令訓練「白做」，但運動後第一餐依然重要，如果沒有準備健康食物，多數會選擇方便的食物，而很大機會是高熱量低蛋白質的加工食物及添加糖。因此，自行準備均衡營養的餐盒最為理想，蛋白質可選雞胸、三文魚、吞拿魚、蛋、希臘乳酪、豆類等；當然少不了蔬菜及低升糖指數的碳水化合物如燕麥、糙米飯、番薯等。

4. 冷熱水交替浴 運動後作交替浴，例如30秒凍水、1分鐘熱水，做3至5循環，可加快恢復，冷水減低發炎，而熱水則增加血液循環。兩者合併，運動員用後表示可減少肌肉痠痛及繃緊。雖然不是直接減脂，但有助更快進行下一次訓練。 5. 運動後多喝水 水分在身體非常重要，包括體能表現及食慾管理等。餐與餐之間多喝水可維持飽感，避免過度進食；足夠水分也有助身體恢復得更快。

6. 蛋白質攝取足夠 不只運動後的一餐，要確保整天都要攝取足夠蛋白質，既避免分解肌肉，也促進脂肪消耗。每日最少要攝取每公斤體重0.7至1克蛋白質，要增肌可多達1.6克以達最佳效果。消化蛋白質比碳水及脂肪需要更多能量，又一次有助減脂。 7. 快步走 作用不是要在運動後跑個馬拉松，只是要維持活躍，而步行是低撞擊性，容易進行的活動，而且可消耗不少熱量。