想用香味助眠？氣味不重要 揀喜歡的就最有效

輾轉難眠、睡得不好時，有些人會嘗試燃點香熏，幫助入眠，究竟選擇哪款香薰最有效？有研究就發現，無論是熱門的薰衣草味，還是柑橘香氣，均有助改善睡眠，因此揀選香薰味道時的要訣是「自己鍾意」便好，帶來的效果也最為理想。
研究香味對睡眠的影響
根據德國一間大學於《Scientific Reports》發表的研究，共有139名成年男女參與一系列的實驗。首先他們接受嗅覺及焦慮和抑鬱症狀評估，然後就把散發柑橘氣味、花香、多種混合香氣或沒有香味的鼻夾帶回家，連續兩星期每晚睡覺時使用，並要填寫睡眠日記，包括睡眠時間及質素等資料，其中約一半人更戴上儀器追蹤快速動眼睡眠及深度睡眠的情況。
情緒影響細微
完成測試後，他們需要再次接受評估，並報告自己對於香味的反應，回家後再進行兩星期不使用香味鼻夾睡覺，期間亦要填寫睡眠日記。最後發現，特定氣味對參加者的抑鬱和焦慮情緒有輕微影響，例如混合香氣的人，焦慮及抑鬱情況比單嗅花香為少，但差異只是微不足道。
喜好為最重要因素
更重要是，研究發現無論鼻夾提供哪種香氣，所有參加者都表示睡眠狀況改善，不同香味帶來的睡眠質素數據基本上沒有差異，但若參加被分配到自己喜歡的氣味，則能得到最大程度的睡眠改善。
研究人員認為，結果反映並非特定氣味本身有助睡眠，而是個人對某種氣味的喜愛程度，才是促進睡眠的最重要因素。