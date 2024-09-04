想瘦一定要食早餐 緊守3原則 日日歎早餐都可以保持體態

想減肥或維持體重時，總會想如何能減少熱量攝取，消夜固然要戒，有時連早餐都想省掉，尤其是近年流行的168斷食法，為符合16小時的斷食原則，「犧牲」早餐似乎是最簡單方便的做法。但過去調查發現，長年成功維持健康體重的人，幾乎都有進食早餐的習慣，而且只要遵從3個守則，便可以毋須過度節食或花費多餘力氣，也能輕鬆戰勝體重上升的魔咒。

守則一：高纖低糖 早餐是距離對上一餐最長時間的一餐，故此在起床後的早餐時間，身體有足夠的需要和時間消耗熱量，但卻不等於大家可以肆無忌憚的大吃大喝，早餐的食物應該高纖及低糖為主，燕麥、低熱量與糖分的水果、豆蓉都是合適的選擇。

守則二：避加工肉製品 至於常見於港式早餐的餐肉、火腿及腸仔等加工肉製品則應可免則免，反而需要一些能夠提供能量的優質蛋白質。當中雞蛋便是很好的選擇，可以提供飽足感，讓身體不會一直發出飢餓的訊息，自然可以減少對零食及餐點的渴求，阻止身體攝取額外的熱量。

守則三：早餐前先運動 最後一項是早餐前先運動，會比午餐後再運動可以消耗更多能量。比利時進行的一項研究，將兩組男性分別安排在指定期間內攝取比平常多30%的熱量與50%的脂肪，發現在早餐前運動的男性組，不但完全沒變胖，胰島素值亦維持健康水平，且一天燃燒的脂肪量也比下午再做運動的男性組更多。