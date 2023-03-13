想要健康長壽？日日最少食3隻色蔬果

蔬果中富含膳食纖維及維生素、礦物質，能促進腸道蠕動，幫助血糖、血壓、血脂控制；最不可忽視的是其豐富的植化素，是天然的抗氧化劑，能調整免疫力，還能抗老、防癌。

98歲的徐姓老婆婆之前感染Covid-19住院，沒大礙後出院，老婆婆說已經十多年未曾看病，被問到健康及長壽秘訣時笑著說：「老一輩的人說『著愛減呷肉，加呷菜』，我只是照著做。」衛福部彰化醫院營養師吳佩芬表示，相對於現今國人每日蔬果攝取不足，老婆婆的這句話更如暮鼓晨鐘；至於蔬果要怎麼吃，可以簡單的說「蔬果5色，愈多色愈健康」。

攝取足夠蔬果 抗老又可防癌

吳佩芬營養師說，蔬果攝取不足與肥胖、心血管疾病、糖尿病等各種慢性疾病息息相關；除了大家熟知的蔬果中富含膳食纖維及維生素、礦物質，能促進腸道蠕動，幫助血糖、血壓、血脂控制；最不可忽視的是其豐富的植化素，是天然的抗氧化劑，能調整免疫力，還能抗老、防癌。