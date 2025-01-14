想長跑長有 控制壞膽固醇水平至為關鍵

長跑和馬拉松近年日益普及，例如將於2月舉行的香港馬拉松，今屆報名人數比去年多近五成；不過，在過去的馬拉松賽事中，曾出現有參賽者不幸猝死的個案，為跑手帶來隱憂。香港大學李嘉誠醫學院內科學系心臟科名譽臨床副教授譚礎璋醫生指出，在運動期間突然暈倒，特別是35歲或以上，屬心血管問題居多：「馬拉松屬高強度及需要高耐力的運動，對心肺功能需求很大，所以不論跑全馬或半馬，心肺健康都非常重要。」
壞膽固醇對跑手帶來風險
心血管疾病中，缺血性心臟病甚為常見，即冠心病，根據衞生防護中心資料，冠心病患病率會隨年齡增加，由15至24 歲人士的0.1%上升至85歲或以上年齡組別的7.7%。譚礎璋醫生指出，輕微冠心病的徵狀不明顯，一般做運動問題不大；「不過如果心血管堵塞情況嚴重，心臟出現缺血情況，進行跑步等運動時就會出現心胶痛、氣促、體力大不如前等症狀，此時做運動就會有風險。」而低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇），正是冠心病的主要成因。
運動有助改善心血管健康
若有嚴重心血管疾病，進行高強度運動有一定風險，但不代表不能做運動。譚礎璋醫生指出，運動對心臟健康有幫助，所以即使是心血管疾病患者，醫生都會建議他們適量運動，如只是壞膽固醇偏高，心血管未有出現大問題，大多可以如常運動，增加高密度膽固醇（俗稱好膽固醇）及降低壞膽固醇水平，改善心肺功能，繼而可提升運動強度和挑戰更長的運動時間。
藥物有效降低壞膽固醇
不過，運動降低壞膽固醇的成效因人而異，多做運動亦不等於必定可大幅降低壞膽固醇；譚礎璋醫生指：「藥物降低壞膽固醇始終比其他方法較有效，現時最常用的是口服他汀類藥物，高劑量可降低壞膽固醇達50%；其他口服藥物，配合他汀類藥物，可減低肝臟製造或減少低腸道吸收，可以降低壞膽固醇達20%。」
然而，並非所有病人都可單靠口服藥物達致理想壞膽固醇水平，亦有些病人服用他汀類藥物後出現肌肉酸痛、肌肉酵素高等副作用，便需要轉用其他藥物。譚礎璋醫生指出，有些病人需要較進取的治療，醫生會處方針劑藥物，甚至口服加上針劑作組合治療，特別是高風險人士，即曾接受心臟手術、曾心臟病病發或遺傳性高膽固醇患者。他解釋：「降膽固醇針原理是抑制PCSK9酶，讓肝臟分解更多壞膽固醇，可降低血液中壞膽固醇達五至六成，只需兩星期或四星期注射一針。」而最新的抑制PCSK9降膽固醇針，只需半年注射一次，適合一些不便經常打針，例如怕打針或經常不在港的病人。
保持健康生活 減心血管病風險
譚醫生認為，心血管病是一種退化性疾病，很難完全避免，不過只要保持健康生活，適量運動，注意飲食，控制壞膽固醇水平，可以減低心血管病出現的機會：「若果壞膽固醇過高或者出現心血管病症狀，務必盡早就醫；現時有不同藥物選擇，醫生亦會按病人的情況，處方最適合的藥物。」
譚醫生亦建議35歲以上，打算參加全馬或半馬的跑手，要長跑長有，應在比賽前先進行評估：「最簡單的是自我評估，觀察自己做較低強度運動時會否不適；有需要可請心臟科專科醫生進行全面評估，甚至安排運動心電圖及電腦掃描等，評估心血管的健康狀況。」若壞膽固醇過高，或有其他風險因素如高血壓等的跑手，就更應要定期檢查及覆診。
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FA-11325866 Jan 2025