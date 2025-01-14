想長跑長有 控制壞膽固醇水平至為關鍵

長跑和馬拉松近年日益普及，例如將於2月舉行的香港馬拉松，今屆報名人數比去年多近五成；不過，在過去的馬拉松賽事中，曾出現有參賽者不幸猝死的個案，為跑手帶來隱憂。香港大學李嘉誠醫學院內科學系心臟科名譽臨床副教授譚礎璋醫生指出，在運動期間突然暈倒，特別是35歲或以上，屬心血管問題居多：「馬拉松屬高強度及需要高耐力的運動，對心肺功能需求很大，所以不論跑全馬或半馬，心肺健康都非常重要。」

壞膽固醇對跑手帶來風險

心血管疾病中，缺血性心臟病甚為常見，即冠心病，根據衞生防護中心資料，冠心病患病率會隨年齡增加，由15至24 歲人士的0.1%上升至85歲或以上年齡組別的7.7%。譚礎璋醫生指出，輕微冠心病的徵狀不明顯，一般做運動問題不大；「不過如果心血管堵塞情況嚴重，心臟出現缺血情況，進行跑步等運動時就會出現心胶痛、氣促、體力大不如前等症狀，此時做運動就會有風險。」而低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇），正是冠心病的主要成因。

運動有助改善心血管健康

若有嚴重心血管疾病，進行高強度運動有一定風險，但不代表不能做運動。譚礎璋醫生指出，運動對心臟健康有幫助，所以即使是心血管疾病患者，醫生都會建議他們適量運動，如只是壞膽固醇偏高，心血管未有出現大問題，大多可以如常運動，增加高密度膽固醇（俗稱好膽固醇）及降低壞膽固醇水平，改善心肺功能，繼而可提升運動強度和挑戰更長的運動時間。

藥物有效降低壞膽固醇

不過，運動降低壞膽固醇的成效因人而異，多做運動亦不等於必定可大幅降低壞膽固醇；譚礎璋醫生指：「藥物降低壞膽固醇始終比其他方法較有效，現時最常用的是口服他汀類藥物，高劑量可降低壞膽固醇達50%；其他口服藥物，配合他汀類藥物，可減低肝臟製造或減少低腸道吸收，可以降低壞膽固醇達20%。」