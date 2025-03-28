惹蚊體質真的存在嗎 邊種人最吸引蚊子？（附驅蚊方法七招）

而戶外蚊子多，坊間有傳每個人體質不同，所以有些人特別容易「惹蚊」。究竟「惹蚊體質」是真有其事還是傳聞？郊遊時只是單單噴上驅蚊劑就可以杜絕蚊子的襲擊？

惹蚊體質真有其事？ 「惹蚊體質」是指某些人似乎比其他人更容易被蚊子叮咬的體質特徵。如果你是 普遍體溫較高人士

孕婦

普遍大汗人士

剛運動完畢 就很有可能會受蚊子的「青睞」，因為以上人士的體溫都較高，呼出二氧化碳的濃度亦較高。另外，蚊子的本能能夠測出環境中的二氧化碳量，所以牠們會憑二氧化碳量增加而推斷是否有獵物在附近。除了二氧化碳濃度外，坊間亦有體味會更吸引蚊子的說法；然而人體的體味會因應遺傳、飲食習慣、居住地及周圍環境等影響，所以不能作準。

如何「擊退」蚊子？ 一，使用蚊蟲驅避劑 使用含有驅蚊成分（如DEET、Picaridin、IR3535等）的蚊蟲驅避劑，塗抹在暴露的皮膚上。這些驅蚊劑可以有效地驅散蚊子，減少叮咬的機會。請按照產品說明使用並注意使用的頻率和劑量。 二，穿著適當的衣物 穿著長袖衣物、長褲和襪子，尤其在蚊子活動最為活躍的時段外出。選擇輕薄、緊織的衣物，以防止蚊子穿透。此外，可以將衣物噴灑蚊蟲驅避劑，增加防護效果。 三，使用蚊帳或蚊網 在室內或睡眠區域使用蚊帳或蚊網，以隔離蚊子。確保蚊帳或蚊網完整無破損，並使用進一步的防蚊措施，如使用蚊帳燈或蚊香。 四，減少蚊子滋生地 清理和排除周圍環境中的積水，因為蚊子通常在靜水中繁殖。清除花盆、水桶、堵塞的下水道等可能積水的地方，以減少蚊子的繁殖機會。



五，使用電扇或空調 蚊子在風力較強的環境中難以飛行。使用電扇或空調保持室內空氣流通，這樣能夠幫助把蚊子吹走，減少叮咬的機會。 六，避免香水和強烈的氣味 某些香水、肥皂、洗髮水和身體乳液的氣味可能會吸引蚊子。在蚊子活動的地方，嘗試避免使用這些具有強烈香味的產品。 七，避免在蚊子活動最為活躍的時段外出 蚊子通常在黎明和黃昏時分活動最為頻繁，盡量避免在這些時段外出，特別是在蚊子密集的地區。 儘管以上方法可以幫助擊退蚊子，但蚊子的行為和習性因地區和季節而異。如果你居住在蚊子較多的地區或有嚴重的蚊子問題，可能需要綜合應用多種方法，或者考慮尋求專業滅蚊服務的幫助。 【本文獲 Gofever高燒授權於am730轉載】