愈攰愈難瞓得好恐患甲狀腺癌？醫生教3招防甲狀腺問題

常很累可能與甲狀腺問題有關？有醫生指出，雖然很多患者會在無症狀底下發現患上甲狀腺癌，但其實若甲狀腺出現問題，其症狀早就會出現在生活當中，包括愈累愈難睡或喝很多咖啡也難以提神等。醫生指出，有3大方向有助預防甲狀腺問題，減低患癌風險。

愈攰愈難瞓得好恐患甲狀腺癌？

遺傳優生科醫生張家銘在其Facebook專頁上分享指，甲狀腺癌病例似乎愈來愈多，許多人即便平時沒感到不適，卻在健康檢查中意外發現甲狀腺結節，甚至被診斷為甲狀腺癌。但其實，身體早就發出過很多提醒，只是我們經常忽略。

就算患者的甲狀腺刺激素(TSH)在正常範圍內，也並不代表完全安全，儘管許多研究中都證實，甲狀腺刺激素長期偏高，的確會導致甲狀腺細胞增生。然而，實際生活中，情況往往是「行為失控」在先，而非「數字異常」在後。這段「正常」的時間，正是預防的黃金期。

張醫生指，甲狀腺癌的增加其實是由多重因素所驅動的。有些因素是可以調整的，例如肥胖、久坐、頭頸部放射線暴露和環境污染；另一些則是不可改變的，如性別、年齡和遺傳背景。關鍵在於，肥胖、慢性低度發炎與胰島素阻抗這些長期存在的代謝壓力，正慢慢將細胞推向不穩定的境地。

環境因素可致3後果

許多人會問：「我沒有家族史，也沒有接受放射線照射，為什麼還會得病？」這通常是因為長期的環境因素造成的。肥胖和慢性低度發炎會持續促使核因子κB(NF-κB)及其他發炎訊號。這些反應會讓：

細胞變得更容易突變。

突變後的細胞生命力增加。

免疫系統對異常細胞的反應降低。

當甲狀腺長期處於這種環境中，癌症的發生並非偶然，而是遲早的事。

張醫生表示，甲狀腺刺激素是一個讓甲狀腺運作的荷爾蒙，同時也是一個生長訊號。當甲狀腺刺激素長期偏高，甚至在正常範圍內，甲狀腺細胞在爭取存活的過程中，容易出現基因突變。