愈攰愈難瞓得好恐患甲狀腺癌？醫生教3招防甲狀腺問題

常很累可能與甲狀腺問題有關？有醫生指出，雖然很多患者會在無症狀底下發現患上甲狀腺癌，但其實若甲狀腺出現問題，其症狀早就會出現在生活當中，包括愈累愈難睡或喝很多咖啡也難以提神等。醫生指出，有3大方向有助預防甲狀腺問題，減低患癌風險。
愈攰愈難瞓得好恐患甲狀腺癌？
遺傳優生科醫生張家銘在其Facebook專頁上分享指，甲狀腺癌病例似乎愈來愈多，許多人即便平時沒感到不適，卻在健康檢查中意外發現甲狀腺結節，甚至被診斷為甲狀腺癌。但其實，身體早就發出過很多提醒，只是我們經常忽略。
就算患者的甲狀腺刺激素(TSH)在正常範圍內，也並不代表完全安全，儘管許多研究中都證實，甲狀腺刺激素長期偏高，的確會導致甲狀腺細胞增生。然而，實際生活中，情況往往是「行為失控」在先，而非「數字異常」在後。這段「正常」的時間，正是預防的黃金期。
張醫生指，甲狀腺癌的增加其實是由多重因素所驅動的。有些因素是可以調整的，例如肥胖、久坐、頭頸部放射線暴露和環境污染；另一些則是不可改變的，如性別、年齡和遺傳背景。關鍵在於，肥胖、慢性低度發炎與胰島素阻抗這些長期存在的代謝壓力，正慢慢將細胞推向不穩定的境地。
環境因素可致3後果
許多人會問：「我沒有家族史，也沒有接受放射線照射，為什麼還會得病？」這通常是因為長期的環境因素造成的。肥胖和慢性低度發炎會持續促使核因子κB(NF-κB)及其他發炎訊號。這些反應會讓：
- 細胞變得更容易突變。
- 突變後的細胞生命力增加。
- 免疫系統對異常細胞的反應降低。
當甲狀腺長期處於這種環境中，癌症的發生並非偶然，而是遲早的事。
張醫生表示，甲狀腺刺激素是一個讓甲狀腺運作的荷爾蒙，同時也是一個生長訊號。當甲狀腺刺激素長期偏高，甚至在正常範圍內，甲狀腺細胞在爭取存活的過程中，容易出現基因突變。
生活節奏失控3症狀
最早出現問題的通常不是血液中的數值，而是生活的節奏。身體可能會表現出以下徵兆：
- 睡眠質量下降，持續疲倦。
- 早上起床困難，但晚上卻難以入眠。
- 咖啡需求增加，卻感到精神不穩。
這些均表明你的生理系統已經受到影響。
3招防甲狀腺問題
張醫生指，預防甲狀腺問題的重點不在於將甲狀腺刺激素壓到最低，而是讓它不再頻繁地被啟動。具體方法包括：
- 穩定睡眠：不是補眠，而是固定的作息能幫助神經系統重啟。
- 管理飲食與情緒：避免血糖與情緒波動，這能減少壓力荷爾蒙的影響。
- 降低慢性發炎：規律運動和穩定飲食都有助於降低發炎指數。
張醫生指，甲狀腺刺激素的變化提醒我們，許多健康問題並不是突然發生的，而是生活節奏的失控所引起的。若能在早期調整生活方式，我們或許可以避免許多不必要的健康挑戰。