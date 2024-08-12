愈短愈衰老！專家：人類老化關鍵在「端粒」 4招減緩縮減速度

「端粒」是染色體末端的DNA重複序列，具有保護染色體的功能，為細胞內的「生物時鐘」。端粒(Telomeres)作為老化過程中的關鍵指標，其長度與老化程度密切相關。中國醫藥大學附設醫院提出透過端粒的長度檢測，我們可以掌握個體老化的程度，有助於制訂個人化的抗老化計劃，如建立健康飲食、規律運動、良好的睡眠習慣以及減少生活中的壓力，從而達到健康老化的目標。

端粒過短、細胞失去分裂能力 進入衰老引起細胞凋亡 中國醫藥大學附設醫院檢驗醫學中心院長薛博仁指出，端粒長度會隨著染色體複製而逐漸縮短，可反映身體健康與衰老程度，新生兒出生時端粒平均約10K bp，每年以30至35 bp速度減短，超過60歲的人端粒長度平均縮短至約5~6K bp。這種端粒縮短現象是細胞老化的一個標誌，當端粒變得過短時，細胞將失去分裂的能力，進入衰老狀態，甚至引起細胞凋亡。

端粒縮短、保護染色體能力降低 提高老化疾病風險 端粒的縮短與許多老化相關的疾病有關。隨著端粒縮短，保護染色體的能力也逐漸減少，使得罹患心血管疾病、糖尿病和神經退化性疾病等多種疾病的風險增加。端粒的檢測可以潛在地提高我們對疾病風險和進展的理解，並指導治療決策。它可以用來研究這些生活方式選擇對端粒長度和健康的影響。同時也有研究表明，端粒長度與壽命長短有一定的相關性。

端粒的縮減速度 可透過後天生活方式減緩 中國醫藥大學附設醫院健康醫學中心林文元副院長進一步說明，每個人天生的端粒長度與縮短的速度皆不相同，因此造就了每個人的老化速度不同。這些先天的因素並不易改變，但目前已有許多研究指出，後天的生活方式也會影響端粒的縮減速度。四大主要生活影響因子如下： 健康飲食： 大量攝取蔬菜、豆類、堅果、水果和穀物的地中海飲食、魚類、維生素 B 與維生素 D ，特別是橄欖油，已被證明可以預防端粒縮短，降低老年人死亡風險。相反的，高脂肪、高糖和高熱量的飲食則會加速端粒的縮短。 充足的睡眠： 睡眠不足會導致身體的壓力反應增加，這會加速端粒的縮短，每晚保持 7 至 8 小時的高質量睡眠，有助於保護端粒，減少細胞老化。 規律的運動： 保持運動的人往往比久坐不動的人端粒更長，經常進行有氧運動，如跑步、游泳和騎單車，不僅有助於心血管健康，還能促進端粒酶的活性，從而延緩端粒的縮短。 壓力管理： 長期壓力會導致身體內皮質醇水平升高，從而損害端粒，學會有效的壓力管理方法，如冥想、瑜伽等方法，有助於降低壓力水平，保護端粒。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】