愈老愈易飯氣攻心？其實同呢兩個原因有關 改飲食習慣擊退睡意

你有冇試過午飯後昏昏欲睡？有不少人認為這個情況與年紀漸長有關，但其實回想中學時期，每天下午大家都睡死了，所以真相其實是精緻澱粉作怪！

醫學界認為，這個現象與食物的選擇及飲食方式有關，想減少飯後嗜睡的情況，就要慎選食物！