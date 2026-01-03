熱門搜尋:
健康
2026-01-03 13:30:00

愈老愈易飯氣攻心？其實同呢兩個原因有關 改飲食習慣擊退睡意

你有冇試過午飯後昏昏欲睡？有不少人認為這個情況與年紀漸長有關，但其實回想中學時期，每天下午大家都睡死了，所以真相其實是精緻澱粉作怪！

醫學界認為，這個現象與食物的選擇及飲食方式有關，想減少飯後嗜睡的情況，就要慎選食物！

食物昏迷

飯氣攻心的另一個名是食物昏迷，學名是餐後嗜睡症，即指進食後很想睡覺。過去社會一直認為飯氣攻心是因為在食飽後血液流到消化系統，令腦部供血減少而引起嗜睡情況。惟近年愈來愈多研究指出，飯氣攻心其實與食物種類及進食方式等有關。

減肥︱穩定胰島素助減重（am730製圖）

精緻澱粉

我們的主食如白飯等屬於精緻澱粉，同時是高升糖指數的食物，進食高升糖食物後，我們的血糖水平會急速上升，加上食得很飽時，同樣會令血糖急升及不穩定，這時身體會釋放胰島素去降低血糖，惟胰島素過多就會導致腦部運作變慢，出現疲倦及昏昏欲睡的情況，亦即飯氣攻心。

白飯等屬於精緻澱粉，同時是高升糖指數的食物。

高升糖(GI)指數食物

  • 白麵包
  • 白饅頭
  • 白飯
  • 白粥
  • 糯米

低升糖(GI)指數食物

  • 糙米
  • 意粉
  • 通心粉
  • 蕎麥麵
  • 裸麥麵包、麥麩、燕麥糠

另外，食飯食得太急也會導致血糖急速上升，慢食亦可將昏昏欲睡的感覺減低。慢食可讓大腦有足夠時間，接收飽肚的訊息，提防過量進食而致肥及出現中央肥胖的問題。

