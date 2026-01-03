愈老愈易飯氣攻心？其實同呢兩個原因有關 改飲食習慣擊退睡意

你有冇試過午飯後昏昏欲睡？有不少人認為這個情況與年紀漸長有關，但其實回想中學時期，每天下午大家都睡死了，所以真相其實是精緻澱粉作怪！
醫學界認為，這個現象與食物的選擇及飲食方式有關，想減少飯後嗜睡的情況，就要慎選食物！
食物昏迷
飯氣攻心的另一個名是食物昏迷，學名是餐後嗜睡症，即指進食後很想睡覺。過去社會一直認為飯氣攻心是因為在食飽後血液流到消化系統，令腦部供血減少而引起嗜睡情況。惟近年愈來愈多研究指出，飯氣攻心其實與食物種類及進食方式等有關。
精緻澱粉
我們的主食如白飯等屬於精緻澱粉，同時是高升糖指數的食物，進食高升糖食物後，我們的血糖水平會急速上升，加上食得很飽時，同樣會令血糖急升及不穩定，這時身體會釋放胰島素去降低血糖，惟胰島素過多就會導致腦部運作變慢，出現疲倦及昏昏欲睡的情況，亦即飯氣攻心。
高升糖(GI)指數食物
- 白麵包
- 白饅頭
- 白飯
- 白粥
- 糯米
低升糖(GI)指數食物
- 糙米
- 意粉
- 通心粉
- 蕎麥麵
- 裸麥麵包、麥麩、燕麥糠
另外，食飯食得太急也會導致血糖急速上升，慢食亦可將昏昏欲睡的感覺減低。慢食可讓大腦有足夠時間，接收飽肚的訊息，提防過量進食而致肥及出現中央肥胖的問題。