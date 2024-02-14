愈肥愈要識多啲朋友 研究：肥胖者降低孤獨感可減死亡風險36%

不少人愛打機宅在家，與人的交往也愈來愈少，卻可能會對健康帶來壞影響，尤其是體重超標的人，若改善人際社交或可以延年益壽。因為有研究發現，肥胖者若能改善社會隔離和孤獨感，可以將整體死亡風險降低 36%，而非肥胖者的風險亦可降低近一成。

死亡風險降近三分一 最新刊載於《JAMA Network Open》的研究，利用英國生物庫內近四十萬人的資料，了解改善社會隔離及孤獨感與死亡的關係。結果發現，對於肥胖人士來說，減少社會隔離及孩獨感可以大幅降低死亡風險近三分一，而非肥胖人則可降低9%。