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健康
2024-02-14 11:30:39

愈肥愈要識多啲朋友 研究：肥胖者降低孤獨感可減死亡風險36%

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愈肥愈要識多啲朋友 研究：肥胖者降低孤獨感可減死亡風險36%

愈肥愈要識多啲朋友 研究：肥胖者降低孤獨感可減死亡風險36%

不少人愛打機宅在家，與人的交往也愈來愈少，卻可能會對健康帶來壞影響，尤其是體重超標的人，若改善人際社交或可以延年益壽。因為有研究發現，肥胖者若能改善社會隔離和孤獨感，可以將整體死亡風險降低 36%，而非肥胖者的風險亦可降低近一成。

 

愈肥愈要識多啲朋友 研究：肥胖者降低孤獨感可減死亡風險36%

對於肥胖人士來說，減少社會隔離及孩獨感可以大幅降低死亡風險近三分一。

死亡風險降近三分一

最新刊載於《JAMA Network Open》的研究，利用英國生物庫內近四十萬人的資料，了解改善社會隔離及孤獨感與死亡的關係。結果發現，對於肥胖人士來說，減少社會隔離及孩獨感可以大幅降低死亡風險近三分一，而非肥胖人則可降低9%。

愈肥愈要識多啲朋友 研究：肥胖者降低孤獨感可減死亡風險36%

想改善人際社交應先了解自己孤立的原因。

先了解孤立的原因

研究人員認為，想改善人際社交應先了解自己孤立的原因，以及為何對社交有恐懼，並嘗試尋找一些可以吸引自己的活動，如遊戲、運動及義工等等，即使是網上活動也比完全不與人溝通為佳。

維繫友誼可能並不容易，外國的專家就提供了一些貼士作參考：

  • 找出自己喜愛的活動或參加課程學習新事，有助結識志同道合的人
  • 每日都以各種方式與家俰朋友聯繫一下，外遊時寄一張明信片給親友是維持友誼的好方法
  • 使用通訊軟件與人保持聯繫和交流
  • 考慮領養寵物，可以帶來安慰，並有助減壓
  • 嘗試尋找信仰，加深自己的靈性及認識教友
  • 了解社區公共資源和計劃
  • 參與義務工作，投入社區活動
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