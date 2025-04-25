愈肥會愈蠢？加速大腦老化恐失智 醫生教5招拯救大腦變聰明

肥胖不僅影響你的身體，更可能會令人變笨？有醫生指，研究發現肥胖會對大腦造成嚴重影響，甚至影響認知功能。醫生拆解肥胖如何影響大腦，並指出有5大有效的解決方案來保護自己的才智不受肥胖影響。

愈肥會愈蠢？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，腰圍變粗不只讓你穿不下牛仔褲，還可能讓你的腦子「變慢」。近年不少研究發現，肥胖不僅是身體的負擔，還可能是大腦的「隱形殺手」。肥胖主要會對腦部造成以下2大影響：

1. 大腦白質受損

根據研究，肥胖者的腦部白質完整性明顯下降。白質就像大腦裡的「高速公路」，負責神經訊號的快速傳遞。一旦這條路出現問題，你的思考速度和記憶力自然就會受到影響。

2. 大腦血流不足

肥胖還會減少大腦的血流供應，促進動脈粥樣硬化，進而可能導致認知功能下降和神經退行性變化的風險增加。大腦就像一台高性能電腦，沒有足夠的「電力」，就不能運作順暢。



肥胖加速大腦老化恐失智

黃醫生表示，當患者體重持續增加，便會損害血流供應，令前額和負責決策和情緒的邊緣系統擴散到頂葉、顳葉區域，而影響語言和記憶。黃醫生形容就如病毒般擴散，令問題惡化。

黃醫生指，長期肥胖不只體形改變，而是會令行為思考也被影響，可能會出現以下「腦霧」症狀：

記憶力下降：例如，昨天吃了甚麼、上周的約會都忘了。

注意力散漫：開會時走神，看書無法集中。

學習力下降：學新技能變得極其困難，感覺腦袋被上了鎖。

黃醫生指，出現這些問題不是單純的「老化」，而是肥胖問題在作怪。有研究發現，肥胖軌跡愈穩定(也就是胖得愈久)，對腦部損傷愈廣泛，甚至可能加速大腦老化，讓你提前進入「老年模式」。