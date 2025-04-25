愈肥會愈蠢？加速大腦老化恐失智 醫生教5招拯救大腦變聰明

肥胖不僅影響你的身體，更可能會令人變笨？有醫生指，研究發現肥胖會對大腦造成嚴重影響，甚至影響認知功能。醫生拆解肥胖如何影響大腦，並指出有5大有效的解決方案來保護自己的才智不受肥胖影響。
愈肥會愈蠢？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，腰圍變粗不只讓你穿不下牛仔褲，還可能讓你的腦子「變慢」。近年不少研究發現，肥胖不僅是身體的負擔，還可能是大腦的「隱形殺手」。肥胖主要會對腦部造成以下2大影響：
1. 大腦白質受損
- 根據研究，肥胖者的腦部白質完整性明顯下降。白質就像大腦裡的「高速公路」，負責神經訊號的快速傳遞。一旦這條路出現問題，你的思考速度和記憶力自然就會受到影響。
2. 大腦血流不足
- 肥胖還會減少大腦的血流供應，促進動脈粥樣硬化，進而可能導致認知功能下降和神經退行性變化的風險增加。大腦就像一台高性能電腦，沒有足夠的「電力」，就不能運作順暢。
肥胖加速大腦老化恐失智
黃醫生表示，當患者體重持續增加，便會損害血流供應，令前額和負責決策和情緒的邊緣系統擴散到頂葉、顳葉區域，而影響語言和記憶。黃醫生形容就如病毒般擴散，令問題惡化。
黃醫生指，長期肥胖不只體形改變，而是會令行為思考也被影響，可能會出現以下「腦霧」症狀：
- 記憶力下降：例如，昨天吃了甚麼、上周的約會都忘了。
- 注意力散漫：開會時走神，看書無法集中。
- 學習力下降：學新技能變得極其困難，感覺腦袋被上了鎖。
黃醫生指，出現這些問題不是單純的「老化」，而是肥胖問題在作怪。有研究發現，肥胖軌跡愈穩定(也就是胖得愈久)，對腦部損傷愈廣泛，甚至可能加速大腦老化，讓你提前進入「老年模式」。
5招拯救大腦 變聰明
根據UK Biobank的長期追蹤，成功減重的人，其腦結構和認知功能的損害幾乎降到最低。這證明「肥胖的傷害不是不可逆的」，只要願意改變，大腦是有救的。黃醫生指，有以下4大改善方法：
- 吃得聰明：少吃油炸、甜食，多吃蔬菜水果。
- 多活動：每周至少150分鐘快走或游泳。
- 控制體重：保持健康的BMI範圍。
- 定期檢查：早發現高血壓、糖尿病等隱形炸彈，並及早處理。
黃醫生指出，一項發表於《Neurobiology of Aging》的研究指出，BMI高於30的中年人，其大腦灰質體積減少的風險較高，這些灰質與記憶、決策和注意力等功能密切相關。長期肥胖，確實會讓大腦提前「退休」，但只要下定決心減重，就能讓腦子「復活」。